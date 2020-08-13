HDR nedir, ne işe yarar? HDR ne demek?

HDR nedir ve ne işe yarar sorusu, teknolojinin ilerleyişine bağlı olarak en çok araştırılan kavramlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle görüntü teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu noktada da, 'HDR ne demek?' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Siz de, 'HDR nedir ve ne işe yarar?', 'HDR ne demek?' sorularına yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz.

HDR NEDİR, NE DEMEK?

Açılımı High Dynamic Range yani Yüksek Dinamik Aralık olan HDR, bir görüntünün en parlak ve en karanlık noktalarını olduğundan daha parlak veya karanlık gösteren bir özellik. Bir fotoğraf çekmek yerine aynı fotoğrafı 3 farklı pozlama ile çekerek aydınlık yerlerin tekrar kullanılmasını sağlar.

HDR NE İŞE YARAR?

Bir fotoğraf veya video çekerken, kareye güçlü bir ışık vuruyorsa HDR özelliği görüntüyü düzelterek çekim kalitesini arttırır. Renk ve kontrast aralığını düzenleyen HDR fotoğraf ve uygulamalarda kullanılır. Yani, çektiğiniz fotoğraf veya videolardaki ışıklı ve karanlık kısımları tekrardan düzenleyerek doğal görüntüler çıkartır.

KAMERADA HDR NEDİR?

Kamerada HDR akıllı telefonlarda, fotoğraf makinelerinde ve kamera cihazlarında bulunan bir yazılımdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi görüntülerdeki kontrast ve renk aralığını geliştirir. Sonuç olarak bizlere, göze daha güzel görünen bir fotoğraf sunar. Kamerada HDR daha çok profesyonel fotoğrafçılık yapan kişiler tarafından kullanılsa da aslında pozlama bilen herkesin kullanabileceği bir teknoloji.

HDR TV NEDİR?

HDR TV nedir sorusuna cevap olarak, HDR modu çalışma prensibi ile hemen hemen aynıdır diyebiliriz. HDR televizyonlar, aydınlık ve karanlık kısımların arasındaki farkı sıfırlamayı amaçlar. HDR televizyonlarda görüntüler neredeyse gözümüzle gördüğümüzün aynısıdır. Bütün gölgeler, detaylar bize daha net bir şekilde aktarılmaktadır.

HDR TV özelliği, çoğunlukla yeni nesil televizyonlarda bulunuyor. Bu televizyonlardaki görüntülerde, siyahlar daha siyah ve beyazlar daha aydınlık bir şekilde karşımıza çıkıyor.