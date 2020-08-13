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filmi konusu ne? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim?

Sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmi için geri sayım başladı. Aksiyon türünde karşımıza çıkan yapımda doğaüstü güçlerin hakimiyetinden ziyade, daha mantıklı bir dünyada geçmesi planlanıyor. 2014 yılında vizyona giren filmde Dwayne Johnson, Rufus Sewell ve Aksel Hennie gibi ünlü isimler yer alırken sürükleyici hikayesi dikkat çekiyor. Daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için konusu ne? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:03 ABONE OL
Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu ne? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla evde aksiyon filmi izlemek isteyenler için güzel bir fırsat olan yapım heyecanla bekleniyor. Filmde doğaüstü öğelerin olmadığı, gerçekçi bir dünyada geçen klasik efsane karşımıza çıkıyor. Peki Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu ne? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim?

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU NEDİR?

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül (Dwayne Johnson) tanrı kral Zeus'un güçlü oğluydu. Bunun karşılığında tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarla çarpışarak aramaya başladı. Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma sevgileri ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu adamlar ve kadın nereye savaşmaya gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Öğrenmek istedikleri tek şey alacakları paraydı. Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için adamlarının dünyanın en iyi ordusu olması için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı gelmiştir.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson

Rufus Sewell

Aksel Hennie

Ingrid Bolso Berdal

Ian McShane

Joseph Fiennes

John Hurt

Irına Shayk

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Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu ne? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim?
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