Sevilen film serisi Jurassic Park'ın 1997 yılında çıkan yapımı Kayıp Dünya: Jurassic Park bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 73 milyon dolar bütçe ile yapılan filmi gişede 600 milyon dolardan fazla hasılat yaparak yapımcılarını memnun etmeyi başarmıştı. Peki, Kayıp Dünya: Jurassic Park filmi konusu ne? Kayıp Dünya: Jurassic Park filmi oyuncuları kimler?

KAYIP DÜNYA: JURASSİC PARK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adada bazı dinazorlar hayatta kalmayı başarmıştır. Dinazor üreten Site B kod adlı tesis kasırga sonucu yıkılmış ve dinazorlar serbest kalmıştır. Aradan geçen dört yıl içinde dinazorlar büyümüş ve birer canavar haline gelmişlerdir. Sitenin sahibi itibarını korumak için dinazorları doğal çevrelerine bırakmayı amaçlamaktadır.

KAYIP DÜNYA: JURASSİC PARK OYUNCULARI