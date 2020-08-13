Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu ayrıldı mı, neden yok? Kuaförüm Sensin Gözde'nin yerine kim gelecek, yeni sunucu kim olacak?

Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programı Kauförüm Sensin'de Gözde Kansu'nun olmaması damga vuruyor. Show TV'de yayınlanan programda sunucu Kansu'nun yeni bölümlerde yer almamasıyla birlikte hayranları sıkı araştırmaya girişti. Edinilen bilgiye göre Gözde Kansu dizi setlerine ve tiyatroya dönmek için yarışmadan ayrıldı. Hal böyle olunca Kuaförüm Sensin yeni sunucusu merak edilmeye başlandı. Buna göre; Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok, ayrıldı mı? Kuaförüm Sensin Gözde yerine kim gelecek, yeni sunucu kim?
Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu'nun ayrılığı sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Show Tv'de hafta içi her gün yayınlanan programın sunuculuğunu üstlenen Gözde Kansu'nun dizi setlerine tekrardan dönmek istediği için ayrıldığı iddiaları yer alıyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken programın yeni sunucusunun kim olacağı da merak ediliyor. Peki Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok, ayrıldı mı?
İşte detaylar…
Kuaförüm Sensin'in ekran yüzü Gözde Kansu, geçen hafta ekrana gelen hafta finali bölümüyle son defa izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu'nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Bu ayrılığın üzerine yarışmaya bir hafta ara verildi. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.
Kuaförüm Sensin Gözde yerine kimin sunucu olarak geleceği henüz belli olmadı.
Gözde Kansu, Instagram'dan paylaştığı veda mesajında ise "Son günümdeyim. Duygu selindeyim şu an" notunu yazdı.
Kuaförüm Sensin yeni sunucusu henüz belli olmadı. Önümüzdeki hafta içi yeni sunucunun isminin açıklanacağı tahmin ediliyor.