Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu ayrıldı mı, neden yok? Kuaförüm Sensin Gözde'nin yerine kim gelecek, yeni sunucu kim olacak?

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sunucusu ayrıldı mı, neden yok? Kuaförüm Sensin Gözde'nin yerine kim gelecek, yeni sunucu kim olacak?

Ekranların sevilen yarışması ’de ayrılık rüzgarları esiyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda sunucu ’nun yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Programın sıkı takipçileri Gözde Kansu’nun programda olmamasının ardından Kuaförüm Sensin yeni sunucusunu merak etmeye başladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı storyle yarışmaya veda ettiğini açıklayan yarışmacı stüdyoyu ve jüriyi ağlattı. Peki , ayrıldı mı? , yeni sunucu kim?

Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:50 Son Güncelleme: 13.8.2020 09:51 ABONE OL
Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok, ayrıldı mı? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kim?

Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programı Kauförüm Sensin'de 'nun olmaması damga vuruyor. Show TV'de yayınlanan programda sunucu Kansu'nun yeni bölümlerde yer almamasıyla birlikte hayranları sıkı araştırmaya girişti. Edinilen bilgiye göre Gözde Kansu dizi setlerine ve tiyatroya dönmek için yarışmadan ayrıldı. Hal böyle olunca yeni sunucusu merak edilmeye başlandı. Buna göre; , ayrıldı mı? , yeni sunucu kim?

KUAFÖRÜM SENSİN GÖZDE KANSU NEDEN YOK?

Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu'nun ayrılığı sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Show Tv'de hafta içi her gün yayınlanan programın sunuculuğunu üstlenen Gözde Kansu'nun dizi setlerine tekrardan dönmek istediği için ayrıldığı iddiaları yer alıyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken programın yeni sunucusunun kim olacağı da merak ediliyor. Peki Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok, ayrıldı mı?

İşte detaylar…

Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok, ayrıldı mı? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kim?

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU NEDEN AYRILDI?

'in ekran yüzü , geçen hafta ekrana gelen hafta finali bölümüyle son defa izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu'nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Bu ayrılığın üzerine yarışmaya bir hafta ara verildi. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.

KUAFÖRÜM SENSİN GÖZDE YERİNE KİM GELECEK, YENİ SUNUCU KİM?

Kuaförüm Sensin Gözde yerine kimin sunucu olarak geleceği henüz belli olmadı.

GÖZDE KANSU INSTAGRAM'DAN VEDA MESAJI YAYINLADI

Gözde Kansu, Instagram'dan paylaştığı veda mesajında ise "Son günümdeyim. Duygu selindeyim şu an" notunu yazdı.

Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok, ayrıldı mı? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kim?

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ SUNUCUSU KİM?

yeni sunucusu henüz belli olmadı. Önümüzdeki hafta içi yeni sunucunun isminin açıklanacağı tahmin ediliyor.

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Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu ayrıldı mı, neden yok? Kuaförüm Sensin Gözde'nin yerine kim gelecek, yeni sunucu kim olacak?
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