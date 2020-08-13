MasterChef Çağla'dan son dakika açıklaması geldi...MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Levent kimdir, kaç yaşında?

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Çağla'dan açıklaması geldi..., elendi mi? kimdir, kaç yaşında?

haberler... Ekranların sevilen yarışması 'te her gün yarışma tüm hızıyla sürerken dün akşam ekranlara gelen final turunda yarışan isimler arasında 'in yer almadığı görüldü. İzleyiciler , elendi mi şeklindeki soruların yanıtlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladılar. Öte yandan , kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları da gündeme gelmeye başladı. İki çocuğu olan MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Levent konuya dair son dakika açıklamalarında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 19:59 Son Güncelleme: 13.8.2020 19:59 ABONE OL
MasterChef Çağla'dan son dakika açıklaması: MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Levent kimdir, kaç yaşında?

Dün ekranlara gelen 2020 final turunda 'in olmadığı görülürken yarışmacının migren atağı nedeni ile programda yer almadığı açıklanmıştı. Ancak izleyenler konu ile ilgili detayları merak ederken , elendi mi şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; , kaç yaşında? İşte MasterChef Çağla'dan açıklamaları...

MASTERCHEF ÇAĞLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

MasterChef Çağla Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Ben yarışmadan çekilmedim. Sadece migren atağını çok ağır geçirdiğim için iki bölümde yokum, kalan bölümlerde tekrar varım. Yarın tekrar sizlerleyim.' dedi.

İşte son dakika gelişmeleri...

MasterChef Çağla'dan son dakika açıklaması: MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Levent kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF ÇAĞLA NEDEN YOK?

Çağla, programda neden yer almadığı ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. MasterChef Çağla yaptığı açıklamada, 'Ben yarışmadan çekilmedim. Sadece migren atağını çok ağır geçirdiğim için iki bölümde yokum, kalan bölümlerde tekrar varım. Yarın tekrar sizlerleyim.' ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA LEVENT KİMDİR?

31 yaşında 'in 13 ve 11 yaşında iki çocuğu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. Çağla Levent, meze yaparak online sistem üzerinden satışını yapıyor.

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MasterChef Çağla'dan son dakika açıklaması geldi...MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Levent kimdir, kaç yaşında?
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