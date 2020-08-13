MasterChef Çağla'dan son dakika açıklaması geldi...MasterChef Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Levent kimdir, kaç yaşında?

Dün ekranlara gelen MasterChef 2020 final turunda Çağla Levent'in olmadığı görülürken yarışmacının migren atağı nedeni ile programda yer almadığı açıklanmıştı. Ancak izleyenler konu ile ilgili detayları merak ederken MasterChef Çağla neden yok, elendi mi şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; Çağla Levent kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Çağla'dan son dakika açıklamaları...

MASTERCHEF ÇAĞLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

MasterChef Çağla Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Ben yarışmadan çekilmedim. Sadece migren atağını çok ağır geçirdiğim için iki bölümde yokum, kalan bölümlerde tekrar varım. Yarın tekrar sizlerleyim.' dedi.

İşte son dakika gelişmeleri...