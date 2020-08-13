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MasterChef’te kim kazandı? , hangi yarışmacı üst tura çıktı?

Türk televizyonlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye’nin yeni sezon final turunda heyecan doruğa ulaşıyor. Yarışmanın ana kadrosuna dahil olmak isteyen şef adayları final turu 6’lısına kalma başarısını göstererek Mehmet, Somer ve Danilo şefler tarafından istenen yaratıcılık yemeği için tüm hünerlerini gösteriyor. Tadım yapılmak için servis edilen yemekler Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin damak zevkine sunuldu ve 2020 MasterChef Türkiye 12. ana kadro yarışmacısı belirlendi. İzleyiciler MasterChef Türkiye kim kazandı merak ederek 13 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 12. ana kadro yarışmacısı kim oldu? sorusu üzerinden yoğun araştırmalar yapmaya başladı. İşte bugünün ana kadro yarışmacısı…

Giriş Tarihi: 13.8.2020 23:53 Son Güncelleme: 14.8.2020 00:16 ABONE OL
MasterChef’te kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından MasterChef Türkiye yeni sezonunda final turu heyecanı yaşanıyor. İsimleri yazılı önlüğe sahip olmak ve MasterChef ana kadro yarışmacısı olmak isteyen şef adayları Mehmet, Danilo ve jüriliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Dün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar arasından günün final oyununa kalan isimler kendilerinden istenen yaratıcılık yemeğiyle şeflerin karşısına çıktı. Tadım kısmının ardından şefler günün ana kadroya katılmaya hak kazanan 12. Yarışmacısını açıkladı. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri dün akşam MasterChef Türkiye kim kazandı öğrenmek isteyerek 13 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 12. yarışmacısı kim oldu? sorusuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek araştırmalar yapmaya başladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 13 AĞUSTOS 2020 MASTERCHEF TÜRKİYE 12. YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 13 Ağustos 2020 Perşembe son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye 12. yarışmacısı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;

MasterChef’te kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?

MasterChef Türkiye 2020'nin 12 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün vişneli köfte yapılması istendi.

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda verilen mısır malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 12. yarışmacı ERAY oldu.

MasterChef’te kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?

ŞİMDİYE KADAR SEÇİLEN MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

  1. Serhat
  2. Duygu
  3. Özgül
  4. Emir
  5. Ayyüce
  6. Sedat
  7. Esra
  8. Furkan
  9. Barbaros
  10. Tanya
  11. Berk
  12. Eray
MasterChef’te kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?

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