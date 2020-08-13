Medya gündemini yakından takip edenler Şampiyon final bölümü için geri sayıma başladı. Dizinin sıkı takipçileri final bölümünde neler olacağını merak ederken fragmanı izleyerek detaylı bilgiye sahip oluyor. Yayınlanan 34.bölüm fragmanında Fırat'ın WBC dünya Şampiyonu James McVardy'le maça çıkmayı kabul etmesiyle Yaman ve Güneş'e verdikleri sözü tutacak olmanın da gururuyla yüzler gülmeye başlar. Heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelecek olan final bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Peki Şampiyon final mi yapıyor, bitti mi? Şampiyon 34.final bölümünde neler oluyor?

ŞAMPİYON FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTTİ Mİ?

TRT1'de her Perşembe yayınlanan Şampiyon dizisi için hayranlarını üzecek haber geldi. Bu akşam ekrana gelecek olan 34.bölümle ekrana veda etmeye hazırlanan Şampiyon dizisinin akıbeti belli oldu. Böylelikle Şampiyon final mi yapıyor, bitti mi? Sorusu yanıt buldu.