Medya gündemini yakından takip edenler Şampiyon final bölümü için geri sayıma başladı. Dizinin sıkı takipçileri final bölümünde neler olacağını merak ederken fragmanı izleyerek detaylı bilgiye sahip oluyor. Yayınlanan 34.bölüm fragmanında Fırat'ın WBC dünya Şampiyonu James McVardy'le maça çıkmayı kabul etmesiyle Yaman ve Güneş'e verdikleri sözü tutacak olmanın da gururuyla yüzler gülmeye başlar. Heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelecek olan final bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Peki Şampiyon final mi yapıyor, bitti mi? Şampiyon 34.final bölümünde neler oluyor?
TRT1'de her Perşembe yayınlanan Şampiyon dizisi için hayranlarını üzecek haber geldi. Bu akşam ekrana gelecek olan 34.bölümle ekrana veda etmeye hazırlanan Şampiyon dizisinin akıbeti belli oldu. Böylelikle Şampiyon final mi yapıyor, bitti mi? Sorusu yanıt buldu.
Zafer ve Selvi ile Kerem ve Nesli'nin düğünleri, ailelerinin yokluğunda buruk başlasa da birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarıyla bu küçük töreni kısa sürede keyifli bir hale getirirler. Fırat'ın WBC dünya Şampiyonu James McVardy'le maça çıkmayı kabul etmesiyle Yaman ve Güneş'e verdikleri sözü tutacak olmanın da gururuyla yüzler gülmeye başlar. Düğünün hemen ertesinde Fırat şampiyonluk maçının hazırlıklarına başlar. Ama bir yandan da Necdet Suphi Özer maçından bu yana hayatını zora sokan sağlık problemiyle mücadele etmektedir. Kerem, Türkiye Şampiyonası için gelen teklifi kabul etmiştir.
Şampiyon'dan Final bölümü ile ekranlara gözleri yaşartan hüzünlü veda! (13 Ağustos 2020 Perşembe) | Video
Nesli'yle evliliklerinin daha ilk gününde o da Fırat gibi soluk almaksızın çalışmalara başlar. Üstelik aynı evde yaşadığı hocası Zafer, ona bir an olsun nefes aldırmamaktadır. İkilinin yanı sıra James McVardy de işi sıkı tutmaktadır. Kamuoyunda son birkaç haftadır çıkan aleyhteki haberler canını bir hayli sıkmış, Fırat'a karşı adeta içten içe nefret besler hale gelmiş ve bu maça intikam maçı olarak bakmaya başlamıştır. Fırat ringe çıktığında hayatı boyunca karşılaştığı en güçlü rakibe karşı değil, aynı zamanda ölümcül bir sağlık problemine ve rakibinin dizginlenemeyen öfkesine, hırsına, intikam ateşine karşı da mücadele verecektir. Ve bu defa bütün bunların üstesinden gelmek, Kafkas için bile fazladır.
Şampiyon" 13 Ağustos Perşembe akşamı final bölümüyle saat 20.00'de TRT1'de…
Tolgahan Sayışman (Fırat-Kafkas)
Erdal Özyağcılar (Yaman)
Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)
Erkan Avcı (Zafer)
Halit Özgür Sarı (Kerem)
İlayda Alişan (Neslihan)
Berna Koraltürk (Selvi)
Mehmet Bozdoğan (Tansel)
Berk Yaygın (Serhat)
Bahar Süer (Mücella)
Volkan Keskin (Uraz)
Emir Özyakışır (Güneş)
Meltem Savcu (Gülten)