SON DAKİKA | MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan neden ayrıldı? Stüdyoda gözyaşları...

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| 'te bir ilk yaşandı! MasterChef yarışmadan neden ayrıldı? Stüdyoda gözyaşları...

Ekranların sevilen yemek yarışması 'te bir ilk yaşandı. Final turu elemeleri sırasında yarışmacı , yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Dilara Türüt'ün bu talebi karşısında jüri üyeleri ve diğer yarışmacılar şoke olurken açıklamalarında bulundu. Yarışmadan çekilerek bir ilke de imza atmış oldu. İşte MasterChef Dilara Türüt'ten son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 01:36 Son Güncelleme: 14.8.2020 01:36 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan çekildi!

yarışmasının son bölümünde vişneli köfte yaparak ana kadroya girebilmek adına mücadele veren yarışmacılar tüm emeklerini gösterirken yarışmada bir ilk yaşandı. Jüri üyelerinin istedği köfteyi yeteri kadar iyi yapamayan MasterChef , ikinci tura kalamayınca yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Bu açıklamanın ardından şefler şoke olurken diğer yarışmacılar da şaşırdı. İşte Türüt'ten açıklamalar...

DİLARA TÜRÜT, MASTERCHEF YARIŞMASINDAN NEDEN ÇEKİLDİ?

19 yaşında ve aslen Rizeli olan Dilara Türüt, MasterChef yarışmasından çekildiğini açıkladı. Yarışması sırasında yaptığı son dakika açıklamaları ile stüdyodakiler şoke olurken yarışmadan neden ayrıldığı ise merak konusu oldu.

İşte MasterChef Dilara'dan açıklamalar...

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan çekildi!

Türkiye 2020'nin yeni bölümündeki eleme turunda yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarıştı. Şeflerin istediği vişneli köfteyi yeteri kadar iyi yapamayan , ikinci tura kalamadı.

"BURASI KURTLAR SOFRASI VE..."

Dilara'nın bu turun ardından söyledikleri ise herkeste adeta şok etkisi yarattı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan çekildi!

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Dilara'nın ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
Dilara konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"NORMALDE MÜSADE ETMEYİZ AMA..."

Şef Mehmet Yalçınkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna müsade etmeyiz, bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihin. Önünde uzun bir yol var" dedi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan çekildi!

DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, Türkiye'ye de Rize'den katılıyor. Ablam dediği amca kızı ile birlikte gelen Dilara, 4 senedir mutfakta olduğunu söyledi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yapmış. Suşi yapmayı ise kendisine göstermeyen şefinden gizlice izleyerek öğrendiğini söyledi. Kültürleri karıştırmayı, yemekleri yeniden yapmayı çok seviyor.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan çekildi!

, Türkiye 2020'de seçmelere kendi tarifi olan kara lahanaya sarılmış hamsili suşi ile katıldı. Ve bunun da dünyada ilk defa kendisinin yaptığını söyledi.

Diliara Türüt, tüm şeflerden evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

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SON DAKİKA | MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan neden ayrıldı? Stüdyoda gözyaşları...
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