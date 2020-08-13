SON DAKİKA | MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan neden ayrıldı? Stüdyoda gözyaşları...

MasterChef yarışmasının son bölümünde vişneli köfte yaparak ana kadroya girebilmek adına mücadele veren yarışmacılar tüm emeklerini gösterirken yarışmada bir ilk yaşandı. Jüri üyelerinin istedği köfteyi yeteri kadar iyi yapamayan MasterChef Dilara Türüt, ikinci tura kalamayınca yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Bu açıklamanın ardından şefler şoke olurken diğer yarışmacılar da şaşırdı. İşte MasterChef Dilara Türüt'ten son dakika açıklamalar...

DİLARA TÜRÜT, MASTERCHEF YARIŞMASINDAN NEDEN ÇEKİLDİ?

19 yaşında ve aslen Rizeli olan Dilara Türüt, MasterChef yarışmasından çekildiğini açıkladı. Yarışması sırasında yaptığı son dakika açıklamaları ile stüdyodakiler şoke olurken yarışmadan neden ayrıldığı ise merak konusu oldu.

İşte MasterChef Dilara'dan açıklamalar...