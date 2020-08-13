Yenilmezler serisinin ilk filmi bu akşam Atv ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. İlk kez 2012 yılında beyazperdeye taşınan Marvel çizgi roman karakterlerinin sinema uyarlaması film şimdilerde efsane yapımlar arasında yerini alıyor. Peki, Yenilmezler filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yenilmezler filmi ne zaman çekildi? İşte merak edilenler…

YENİLMEZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en 'süper' kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır...

İlki 1963'te yayınlanan ve o günden sonra çizgi roman fanatiklerinin mabedi haline gelen Marvel'ın en sevilen serilerinden olan "The Avengers"ın sinema uyarlaması olan yapımda baş rolleri de efsanevi bir kadro paylaşıyor: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı süper kahramanlar filmi Yenilmezler'in senarist ve yönetmen koltuğunda ise Joss Whedon oturuyor.

Marvel'ın süper kahramanları Nick Fury, Hulk, Kaptan Amerika, Thor, Iron Man, Hawkeye ve Kara Dul'u (Black Widow) aynı karelerde göreceğimiz film bu yılın en gözde yapımları arasında.

YENİLMEZLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı süper kahramanlar filmi Yenilmezler'in senarist ve yönetmen koltuğunda ise Joss Whedon oturuyor.