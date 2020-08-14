Çatı Katı Aşk 6. Bölüm tamamı izle! Çatı Katı Aşk 6. Son bölüm Kanal D ile izle

Ekranların yaz dizisi tadında sevilen yapımı Çatı Katı Aşk 6. Yeni bölüm geçtiğimiz gün Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluştu. Bölümün en can alıcı sahnesi ise Ateş'in, Ayşen'i dudaklarından öperek ona karşı olan hislerini açığa çıkartması oldu. Aşk ve komedinin bir arada izleyenlere sunulduğu yapımı internet ekranlarından izlemek isteyenler "Çatı Katı Aşk 6. Bölüm tamamı izle" şeklinde araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte Çatı Katı Aşk 6. Son bölüm Kanal D ile izle ekranı ve dizinin son bölümüne dair merak edilenler…
Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Çatı Katı Aşk son bölüm izleyenlerini ekranlara kilitlemeyi başardı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini alan yapımı ekranlardan kaçıranlar internet aracılığı ile diziyi takip etmek istiyor…
13 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 6. Bölümünde Ateş, Ayşen'i dudaklarından öperek ona karşı olan hislerini açığa çıkartıyor!
Yapımın son bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilir Kanal D ile kesintisiz izleyebilirsiniz...
https://www.kanald.com.tr/cati-kati-ask/bolumler/cati-kati-ask-son-bolum
Ayşen'in evlilik kararı alması Yılmaz Ailesini şaşkın bırakır. Bu kadar acele karar almasına anlam veremezler. Ateş ise, kendisine nispet yaptığını bildiği Ayşen'i bu kararından döndürebilmek için elinden geleni yapar. Fakat Ayşen, duygularını açmakta cesaretli davranmayan Ateş'i süründürerek evlilik kararının arkasında durur.
Ateş, evlilik kararını bitirecek olan Ömer'in bir açığını bulur ve takibe başlar. Bu sırada Ömer'in arkadaşının doğum günü partisi olayların gidişatına önemli bir yön verir. Ömer ile birlikte partide Ayşen, Demir ve Yasemin'in dışında davetsiz konuk olarak Ateş ile Yasemin de vardır. Ateş, Ayşen'in peşinde dolaşarak Ömer ile ilgili gerçeği anlatmaya çalışır. Dinlemediğini görünce de ona karşı olan gerçek duygularını ifade etmek için en eski ve romantik olaya başvurur. Ayşen'in dudaklarından öperek aşk yolunda cesaretli adımı atar.