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filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal ne zaman kaç yılında çekilmiştir?

Bollywood’un iddialı filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Hindistan’da gişe rekortmeni olan yapımda sinemanın efsane aktörü Aamir Khan bulunuyor. Filmde güreşçi bir babanın iki kızı ile arasındaki bağı konu alan yapım spor-dram türünde film severlerin ilgisini çekiyor. Peki, Dangal konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal oyuncu kadrosu içerisinde kimler var? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 16:46 ABONE OL
Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal ne zaman kaç yılında çekilmiştir?

Dangal filmi bu akşam TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Biyografik bir Hindistan yapımı gişe rekorlarına imza atan yapım vizyona girdiği tarihten itibaren milyonlarca kişi tarafından izlenmiş Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur. Peki, Dangal konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal oyuncu kadrosu içerisinde kimler var? İşte detaylar…

DANGAL FİLMİ KONUSU?

Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI

  • Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan
  • Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh
  • Genç Geeta olarak Zaira Wasim
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra
  • Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar
  • Rohit Shankarwar
  • Vivan Bhatena
  • Aparshakti Khurrana
  • 2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile
  • Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni

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