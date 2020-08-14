Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal ne zaman kaç yılında çekilmiştir?

Dangal filmi bu akşam TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Biyografik bir Hindistan yapımı gişe rekorlarına imza atan yapım vizyona girdiği tarihten itibaren milyonlarca kişi tarafından izlenmiş Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur. Peki, Dangal konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal oyuncu kadrosu içerisinde kimler var? İşte detaylar…

DANGAL FİLMİ KONUSU?

Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI