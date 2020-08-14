Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Katma Değer Şaban konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Vizyonda kaldığı sürede büyük ilgi gören yapım günümüzde de bir hayli izleniyor. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı yapım güldürü türünde izleyicisi karşısına çıkıyor. Daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için ekrana gelecek olan Katma Değer Şaban filmi ne zaman çekildi? Katma Değer Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kim?

KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

1985 yapımı Katma Değer Şaban filmi konusu şöyle; Bir fabrikada depo sorumlusu olarak çalışan Kadir Usta, kendisini ailesine adayan bir adamdır. Çalışkan ve güvenilir bir adam olan Kadir, askerlik arkadaşının iftirası sonucu dolandırıcılıkla suçlanır. Karısının ölümünün ardından çocuğu Şaban'ın iyi bir geleceği olsun diye Almanya'ya dayısının yanına gönderen Kadir, içine düştüğü zor durumda kendisine yardımcı olması için oğlunun yanına gelmesini ister. 20 yıldır sadece mektup üzerinden iletişim kuran Kadir ve oğlu bir araya gelecekleri için oldukça heyecanlıdır. Havalimanına oğlunu karşılamaya gelen Kadir, Şaban'ı gördüğü an büyük bir şaşkınlık yaşar. Oğlu hiç de onun düşündüğü ve istediği gibi değildir. Oğlunun punkçı halini gördükten sonra büyük bir yıkıma uğrayan Kadir'in bütün umutları suya düşmüştür. Ancak ikisi bir arada yaşamaya başladıktan sonra yaşananlar hiç de onun düşündüğü gibi olmaz.

KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Filiz Ersürer

Reha Yurdakul

Dinçer Çekmez

Ünal Gürel

Sevda Aktolga

Eray Özbal

Seyfi Karadayı

Memduh Ünsal