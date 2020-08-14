Masterchef Türkiye final turunda yarışan Gülşah Suna kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Gülşah nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun son etabı bu hafta yapılıyor ve ikinci sekiz kişilik ana ekip belli oluyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Gülşah Suna durumunda. Yarışmacı, tavırları ve söylemleri ile kendisinden söz ettiriyor. Bu noktada, Masterchef Gülşah'ın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının final turunda yer alması ile beraber, '2020 MasterChef Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Gülşah'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef'e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, 'Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.' dedi.

İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.