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Masterchef Türkiye final turunda yarışan kimdir ve kaç yaşında? 2020 nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef 2020 final turu devam ederken ana kadroyu oluşturacak ikinci sekiz kişilik ekip bu hafta belli oluyor. Masterchef Türkiye final turu yarışmacılarıdan birisi de durumunda. Bu noktada, 'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada gösterdiği tavırlar dikkatleri üzerine çeken Gülşah Suna'nın hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Gülşah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte, yarışmacının biyografisi...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 16:44 ABONE OL
Masterchef Türkiye final turunda yarışan Gülşah Suna kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Gülşah nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun son etabı bu hafta yapılıyor ve ikinci sekiz kişilik ana ekip belli oluyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Gülşah Suna durumunda. Yarışmacı, tavırları ve söylemleri ile kendisinden söz ettiriyor. Bu noktada, Masterchef Gülşah'ın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının final turunda yer alması ile beraber, '2020 MasterChef Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Gülşah'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef'e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, 'Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.' dedi.

İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.

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Masterchef Türkiye final turunda yarışan Gülşah Suna kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Gülşah nereli, ne iş yapıyor?
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