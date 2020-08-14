Pembe Panter 2 filmi konusu ne? Pembe Panter 2 filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Pembe Panter 2 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan yapımda Pembe Panter Elması'nın da aralarında bulunduğu efsanevi hazine çalınmıştır. Bunun üzerine cesur dedektif Jacques Clouseau, bu duruma el koyar. Heyecan ve komik sahneleriyle dikkat çeken yapım hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Pembe Panter 2 filmi konusu ne, oyuncuları kim?

PEMBE PANTER 2 FİLMİ KONUSU NE?

Pembe Panter Elması'nın da aralarında bulunduğu efsanevi hazine çalınmıştır. Bunun üzerine cesur dedektif Jacques Clouseau, bu duruma el koyar. Şef Müfettiş Dreyfus, Fransız Polis Dedektifi Müfettiş Clouseau'yu, uluslararası dedektif ve uzmanlardan oluşan rüya takıma atamaya mecbur bırakılmıştır. O da, bu grupla birlikte hırsızları yakalamak ve çalınan el yapımı hazineyi ele geçirmek için maceraya atılır.

PEMBE PANTER 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Steve Martin, Jean Reno, Alfred Molina