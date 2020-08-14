Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Pembe Panter 2 filmi konusu ne? Pembe Panter 2 filmi oyuncuları kim?

2 filmi konusu ne? filmi oyuncuları kim?

Komedi ve gizem türündeki 2 filmi bu akşam ekrana gelecek. 2009 yılında vizyona giren ve ilgiyle izlenilen filmin konusu, oyuncuları merak edilmeye başlandı. Yönetmenliğini Harald Zwart’ın üstlendiği kahkaha dolu filmin başrollerinde ise Steve Martin, Jean Reno, Alfred Molina yer alıyor. Özellikle çocuklu ailelerin izlemek isteyecekleri film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 14.8.2020 16:07 ABONE OL
Pembe Panter 2 filmi konusu ne? Pembe Panter 2 filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Pembe Panter 2 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan yapımda Pembe Panter Elması'nın da aralarında bulunduğu efsanevi hazine çalınmıştır. Bunun üzerine cesur dedektif Jacques Clouseau, bu duruma el koyar. Heyecan ve komik sahneleriyle dikkat çeken yapım hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Pembe Panter 2 filmi konusu ne, oyuncuları kim?

PEMBE PANTER 2 FİLMİ KONUSU NE?

Pembe Panter Elması'nın da aralarında bulunduğu efsanevi hazine çalınmıştır. Bunun üzerine cesur dedektif Jacques Clouseau, bu duruma el koyar. Şef Müfettiş Dreyfus, Fransız Polis Dedektifi Müfettiş Clouseau'yu, uluslararası dedektif ve uzmanlardan oluşan rüya takıma atamaya mecbur bırakılmıştır. O da, bu grupla birlikte hırsızları yakalamak ve çalınan el yapımı hazineyi ele geçirmek için maceraya atılır.

PEMBE PANTER 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Steve Martin, Jean Reno, Alfred Molina

ARKADAŞINA GÖNDER
Pembe Panter 2 filmi konusu ne? Pembe Panter 2 filmi oyuncuları kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA