Rocky 2 ne zaman çekildi? Rocky 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Sinema tarihinin kült yapımlarından birisi olan Rocky 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Rocky 2 filmi, ilkinden 3 yıl sonra çekilen ikinci filmdir ve orijinaliyle benzerlikler taşımaktadır. Yönetmen ve yazar olarak da Sylvester Stallone görev yapmıştır. Adı sanı duyulmamış amatör boksör Rocky Balboa, Dünya Ağırsiklet Güreş Şampiyonu Apollo Creed'i devirerek herkesi şaşkınlığa sürüklemiş, iyi paralar kazanmakla birlikte, adının da duyulmasını sağlamıştır. Maçın fırtınalarının ardından kendisini konforlu aile yaşantısına veren Rocky, Creed'in yeni bir maç teklifini reddemez, ve yüzyılın rövanşı için geri sayım başlar. Rocky 2 filminin konusu ve oyuncuları haberimizde.

ROCKY 2 KONUSU

Adı sanı duyulmamış amatör boksör Rocky Balboa, 1976'daki Yılbaşı gününde, Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu Apollo Creed'i ile zorlu bir maç yapmış herkesin beklentilerinin tersine son raunda kadar direnip nakavt olmamış ve sayı farkı ile yenilmiş herkesi şaşkınlığa uğratmış, iyi paralar kazanmış ve adının da duyulmasını sağlayıp herkesi kendine hayran bırakmıştır. Herkes Apollo'nun şike yaptığını ve hakemleri satın aldığını ve maçın aslında Rocky'nin hakkı olduğunu düşünmektedir. Apollo Creed ve Rocky maçtan hemen sonra aynı hastaneye götürülür. Bir rövanş maçı olmaması konusundaki karşılıklı anlaşmalarına rağmen, Apollo Rocky'ye tekrar meydan okur, ancak Rocky profesyonel bokstan emekliye ayrıldığını açıklar. Kız arkadaşı Adrian, kalıcı bir körlüğe yol açabilecek retinasının ameliyatını gerektiğini Rocky ile birlikte öğrenir. Özel bir anda, Rocky hastanede yatarken yatağından kalkarak Apollo'nun odasına onu görmeye gider ve Apollo'nun dövüş sırasında her şeyini verip vermediğine dair sorusuna doğru bir yanıt ister; Creed kafasını eğerek her şeyi yaptığını onaylar. Rocky teşekkür eder. Rocky hastaneden çıktıktan sonra, hayatındaki değişikliklerin faydalarından yararlanır: Yeni ünü, Rocky'yi potansiyel bir sponsorluğun altın madeni olarak gören birini kendine çeker ve ani serveti onu Adrian'a evlilik teklifi etmesini teşvik eder. Adrian mutlu bir şekilde kabul eder ve küçük bir törenle evlenirler. Kısa süre sonra Adrian hamile olduğunu açıklar.

Bu arada, nefret ile körüklenen Apollo, Rocky'nin performansının sadece bir şans olduğunu kanıtlamanın tek yolunun bir rövanş olduğu fikrine takıntı haline getirir. Boks kariyerinin tek lekesini düzeltmeye kararlı olan Apollo, arkadaşları ve ailesi tarafından dövüşü unutması için hayatın diğer tüm zevklerini görmezden gelir ve bunun yerine ekibinin Rocky'yi emeklilikten uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa yapmasını ister. Çünkü Apollo hırs yapmış, çılgına dönmüştür.

Maçın ardından kendisini konforlu aile yaşantısına veren Rocky'nin parayla deneyimsizliği, finansal sorunlara yol açmasına neden oluyor. Birkaç başarısız iş bulma girişiminden sonra Rocky, antrenörü ve menajeri Mickey Goldmill'in spor salonunda tekrar mücadele etme olasılığı hakkında konuşur. Mickey, Rocky'nin sağlığıyla ilgili endişelerini reddeder ancak Apollo'nun Rocky'ye açıkça hakaret etmesinin ardından teklifini kabul eder. Rocky'de Apollo'nun yeni bir maç teklifini reddedemez. Adrian, Rocky'ye boksa dönmesini istemez. Rocky hayatta dövüşten başka hiçbir şey bilmediğini söyler, çünkü ona göre bu yüzden ailesini geçindirebilmenin tek yolu budur. Rocky'ye sözünden döndüğü için öfkeli olan Adrian, onu desteklemeyi reddeder.

Rocky ve Mickey eğitime başlar, ancak Adrian'ın dövüşü onaylamaması nedeniyle eğitimine odaklanamamıştır. Adrian'ın kardeşi Paulie, kız kardeşi kocasını desteklememesi konusunda yüzleşir, ancak tartışma sırasında bayılır ve Rocky doğum yaptığı hastaneye koşar. Prematüre olmasına rağmen bebek sağlıklıdır ancak Adrian komaya girer. Rocky olanlardan kendisini suçlar, uyanana kadar Adrian'ın başucundan ayrılmaz ve bebek annesiyle birlikte oluncaya kadar yeni bebeğini görmeyecektir. Adrian komadan çıktığında, Rocky'yi başucunda bulur yeni bebeklerine Robert "Rocky Jr." adını verirler. Adrian rövanş maçını onaylar ve Rocky hızı bir şekilde maça odaklanır ve yüzyılın rövanşı için geri sayım başlar.

Maç günü gelir çatar. Apollo Rocky'yi nakavtla yenmeyi dener. Son turda, Rocky doğal duruşuna geri döner ve dramatik bir şekilde, Creed'de karşılık vererek onu epeyce yıpratır. Her iki adam da son raundlara doğru bitkin düşer, birbirlerine düşürünceye kadar yumruk atarlar. Son raundda Rocky ve Apollo ikisi birden aynı anda yere yığılırlar. Hakem saymaya başlar. Her iki adam da ayağa kalkmaya çabalayarak kazanmak için mücadele ederken, Rocky, Hakemin 9 sayısı söylerken kendini toplayabilip son gücüyle ayağa kalkabilirken, Apollo kalkamaz, yorgunluktan yere çöker ve Rocky'ye nakavtla yenilir ve onu yeni ağır siklet dünya şampiyonu yapar. Rocky daha sonra kalabalığa ateşli bir konuşma yapar ve TV'deki dövüşü izleyen karısına bir mesaj vererek, kemeri başının üstünde tutar: "Adrian, başardım!" der.

ROCKY 2 OYUNCULARI