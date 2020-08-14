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Küçükislamoğlu kimdir? Doya Rümeysa kaç yaşında, nereli?

yarışmacısı Küçükislamoğlu programın son bölümünde duygusal anlar yaşattı. Programın 2.sezon yarışmacısı anne ve babasının ayrılışını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Moda alanında kendini en iyi şekilde ifade etmeye Sabiha Rümeysa hayatı, yaşı, boyu ve kilosu gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki kimdir, kaç yaşında? Doya Rümeysa nereli, mesleği ne?

Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:45 ABONE OL
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmacısı Küçükislamoğlu hayat hikayesiyle yürek burktu. Yayınlanan son bölümde anne ve babasının kendisi küçükken ayrıldığını anlatan Sabiha Rümeysa, gözyaşlarına hakim olamadı. Jüri üyelerini de üzen bu durum ardından Sabiha Rümeysa'nın hayatı, yaşı, kilosu gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki kimdir? Doya Rümeysa kaç yaşında, nereli?

SABİHA RÜMEYSA KÜÇÜKİSLAMOĞLU KİMDİR?

Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.

İşte hakkında merak edilenler…

Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kaç yaşında, nereli?

DOYA DOYA MODA SABİHA RÜMEYSA KÜÇÜKİSLAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.

, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.

Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kaç yaşında, nereli?

Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"

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Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kaç yaşında, nereli?
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