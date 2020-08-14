Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu hayat hikayesiyle yürek burktu. Yayınlanan son bölümde anne ve babasının kendisi küçükken ayrıldığını anlatan Sabiha Rümeysa, gözyaşlarına hakim olamadı. Jüri üyelerini de üzen bu durum ardından Sabiha Rümeysa'nın hayatı, yaşı, kilosu gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kaç yaşında, nereli?
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
İşte hakkında merak edilenler…
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"