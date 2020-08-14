Slayt yapma programı nedir? Etkileyici bir sunum için en iyi slayt yapma programları

Slayt hazırlamak, sadece öğrenciliğe has bir durum değildir. Öyle ki, iş hayatında da bazı meslek grupları sıklıkla slayt hazırlar ve sunum gerçekleştirir. Durum böyle olunca da, en iyi ve kolay slayt programları merak edilmektedir.

SLAYT YAPMA PROGRAMI NEDİR?

Piyasada en çok bilinen ve kullanılan Office Powerpoint ve Keynote'un aksine, çeşitli slayt programları bulunmaktadır. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde, en iyi ve etkileyici slayt programı hakkında bilgi verirken alternatif olarak değerlendirebileceğiniz slayt programlarını da listeledik.

EN İYİ VE KOLAY SLAYT YAPMA PROGRAMLARI

1. Prezi

Prezi slayt programı, son yıllarda Türkiye'de oldukça yaygınlaşmıştır. Bunun nedeni ise, çok daha az sunum sayfası ve etkileşimli sayfalar nedeni ile çok daha fazla bilgi anlatmanızdan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden Prezi, en çok kullanılan slayt programlarından birisidir.

Prezi web adresine erişim için tıklayın.

2. Google Slides

Google Slides kullanarak göz kamaştırıcı sunumlar hazırlayabilir ya da sadece basit tablo ve grafikler yapabilirsiniz. Hem PowerPoint'ten hem de diğer grafik dizayn programlarından daha az karmaşıktır.

Google Slides web adresine erişim için tıklayın

3. Haiku Deck

Haiku Deck slayt programı, bünyesinde yer alan hazır şablonlar ve kendi oluşturabileceğiniz şablon opsiyonları ile harika sunumlara imza atmanızı sağlamaktadır.

Haiku Deck web adresine erişim için tıklayın

4. SlideRocket

SlideRocket slayt programı da en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Kolay arayüzü ve kullanışlı yapısı ile iyi bir slayt hazırlamak istiyorsanız SlideRocket'ten yardım alabilirsiniz.

SlideRocket web adresine erişim için tıklayın

5. PowToon

Programın asıl yaratılış amacı sunum hazırlama olmasa da, çok eğlenceli animasyonlu sunumlara imza atabilirsiniz.

PowToon web adresine erişim için tıklayın