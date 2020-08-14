MasterChef'te bir ilk yaşandı! MasterChef Dilara Türüt yarışmadan neden ayrıldı? Stüdyoda gözyaşları...

MasterChef yarışmasının son bölümünde vişneli köfte yaparak ana kadroya girebilmek adına mücadele veren yarışmacılar tüm emeklerini gösterirken yarışmada bir ilk yaşandı. Jüri üyelerinin istedği köfteyi yeteri kadar iyi yapamayan MasterChef Dilara Türüt, ikinci tura kalamayınca yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Bu açıklamanın ardından şefler şoke olurken diğer yarışmacılar da şaşırdı. İşte MasterChef Dilara Türüt'ten son dakika açıklamalar...
19 yaşında ve aslen Rizeli olan Dilara Türüt, MasterChef yarışmasından çekildiğini açıkladı. Yarışması sırasında yaptığı son dakika açıklamaları ile stüdyodakiler şoke olurken yarışmadan neden ayrıldığı ise merak konusu oldu.
İşte MasterChef Dilara'dan açıklamalar...
MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümündeki eleme turunda yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarıştı. Şeflerin istediği vişneli köfteyi yeteri kadar iyi yapamayan Dilara Türüt, ikinci tura kalamadı.
"BURASI KURTLAR SOFRASI VE..."
Dilara'nın bu turun ardından söyledikleri ise herkeste adeta şok etkisi yarattı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Dilara'nın ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
Dilara konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
"NORMALDE MÜSADE ETMEYİZ AMA..."
Şef Mehmet Yalçınkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna müsade etmeyiz, bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihin. Önünde uzun bir yol var" dedi.
DİLARA TÜRÜT KİMDİR?
Dilara Türüt, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor. Ablam dediği amca kızı ile birlikte gelen Dilara, 4 senedir mutfakta olduğunu söyledi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yapmış. Suşi yapmayı ise kendisine göstermeyen şefinden gizlice izleyerek öğrendiğini söyledi. Kültürleri karıştırmayı, yemekleri yeniden yapmayı çok seviyor.
Dilara Türüt, MasterChef Türkiye 2020'de seçmelere kendi tarifi olan kara lahanaya sarılmış hamsili suşi ile katıldı. Ve bunun da dünyada ilk defa kendisinin yaptığını söyledi.
Diliara Türüt, tüm şeflerden evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.