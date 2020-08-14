Tam Kafadan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Tam Kafadan filmi oyuncu kadrosu ve merak edilenler!

Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Tam Kafadan filmi konusu ve oyuncuları ile izleyenlerinin dikkatini çekiyor. Aynı mahallede yaşayan 5 arkadaşın yaşadıklarını konu edinen yapım bu gece 00.15'te TV ekranlarına gelecek. Peki, Tam Kafadan filmi konusu nedir? Tam Kafadan oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!

TAM KAFADAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aynı mahallede yaşayan 5 kafadar arkadaş, zamanlarını mahallelerindeki internet cafe'de geçirmekte ve beraber oyun oynamaktadırlar. İnternet cafe'nin sahibi Şenol, mali bir krizde olduğu için mafyadan borç almıştır. Ne yazık ki ödeme zamanı yaklaşmasına karşın, parayı toplayamamıştır. Tesadüfen gördüğü bir ilan sayesinde, büyük para ödülü olan bir espor turnuvasından haberdar olur ve bir plan yapar. Çocuklara büyük ödülü kazanmak için bir espor takımı kuracağını söyler. Şenol'un amacı çocuklar sayesinde büyük para ödülünü kazanıp mafyaya olan borcunu ödemektir ama çocukların bundan haberi yoktur. Türlü zorlukların olduğu bir macera çocukları ve Şenol'u beklemektedir.

TAM KAFADAN OYUNCU KADROSU!

Yönetmenliğini Oğuz Öztürk ile Celal Öztürk'ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ali Biçim, Mesutcan Tomay, Efekan Can, Selin Işık, Burak Güneş yer alıyor...