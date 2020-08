Ana Cadde filmi konusu ve oyuncularıyla epey ilgi görüyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan film drama türünde izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Colin Firth, Ellen Bursty ve Orlando Bloom'un rol aldığı yapımın sürükleyici hikayesi izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Peki Ana Cadde filmi konusu ne? Ana Cadde filmi oyuncuları kim?

ANA CADDE FİLMİ KONUSU NE?

Küçük bir köy kasabasında ekonomik durum kötüye gitmektedir. Kasabanın gençleri ise büyük şehirlere göç etmeye başlamıştır.

Yaşlı Georgiana Carr da büyük bir mirasçı olmasına rağmen komşuları gibi finansal problemler yaşamaktadır ve bütün hayatı boyunca yaşadığı evini satılığa çıkarır. Kasaba dışından gelen Mr. Gus Leroy, Georgiana'nın evlerinden birini alıp yeni bir iş girişiminde bulunmayı teklif eder. Bu yeni teklif bütün kasaba halkında yeni bir heyecan yaratır fakat zaman geçtikçe Leroy tüm kasabanın kişisel ve profesyonel hayatlarına beklenmedik bir şekilde etki etmeye başlar ve bu yeni iş girişimi herkesi tehlikeye atmaktadır.

ANA CADDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

COLIN FIRTH (Before I Go To Sleep, The Railway Man), ELLEN BURSTYN (Draft Day), PATRICIA CLARKSON (Last Weekend, The East), AMBER TAMBLYN (3 Nights In The Desert, X/Y), ORLANDO BLOOM (Zulu, Three Musketeers)