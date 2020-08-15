Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Aşk Masalı filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Algı Eke ve Emre Kızılırmak'ın oynadığı yapımın yönetmen koltuğunda Eray Koçak oturuyor. Yıllardır patronunun oğluna platonik bir aşk besleyen Masal'ın hikâyesinin anlatıldığı yapım vizyona girdiği ilk günden bugüne ilgi görüyor. Sürükleyici aşk hikayesi ve oyuncu kadrosuyla epey sevilen yapım hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Aşk Masalı filmi konusu ne? Aşk Masalı filmi oyuncuları kim?

AŞK MASALI FİLMİ KONUSU NE?

Masal, patronun çapkın, yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır... Akın Masal'ın farkında bile değildir, üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır ve Masal bu kadından nefret etmektedir...

Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir... Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir... Bu dernek aşk acısı çeken kadınlara yardım etmek için Remziye Hanım tarafından kurulmuş, farklı yaşlarda ve karakterlerdeki çılgın kadınların yürüttüğü bir dernektir... Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır, çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır... Bu süreçte Masal'a partner olarak Kerem verilir... Kerem, Masal'ın tüm sakarlıklarına rağmen büyük bir sabırla onun her anında yanında olur ve programı başarı ile bitirmesini sağlar. Masal, sürecin sonunda Akın'ın dikkatini çekmeyi başarır ve güçlü rakibi Cansın'ı alt eder... Ama bilmediği bir şey vardır; Akın hayalindeki gibi bir adam mıdır? Kalbindeki aşkın sahibi gerçekten de Akın'mıdır?

Masal, bu soruların cevaplarını ararken biz de onunla beraber son derece keyifli ve sıra dışı bir yolculuğa çıkmış olacağız.

AŞK MASALI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Aşk Masalı filmi oyuncuları arasında Algı Eke, Emre Kızılırmak, Recep Güneysu, Şennur Nogaylar, Ayşen Sezerel ve Hasal Şanel bulunuyor.