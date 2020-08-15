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filmi konusu ne, oyuncuları kim? konusu ve oyuncu kadrosu

Bu akşam ekrana gelecek olan filmi konusu ve oyuncularıyla bir hayli dikkat çekiyor. Başrollerinde Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapım aksiyon ve macera türünde izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekibin maceralarının anlatıldığı yapım bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki konusu ne, oyuncuları kim? ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 15.8.2020 11:44 Son Güncelleme: 15.8.2020 11:46 ABONE OL
Çember filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çember filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Televizyonda bu akşam ekrana gelecek olan Çember filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon, macera türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Anıl Altan gibi ünlü isimler yer alıyor. Daha önce izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için ekrana gelecek olan Çember filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çember filmi konusu ve oyuncu kadrosu

ÇEMBER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser'in önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır. Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem... Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe... Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan.

ÇEMBER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çember filmi oyuncuları arasında Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Anıl Altan yer alıyor.

Başkomiser Barış - Barış Bağcı

Şinasi Bülbül - Sermet Yeşil

Komiser Yardımcısı Ayşe - Pelin Akil Altan

Anıl Altan -Komiser Yardımcısı Volkan

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Çember filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çember filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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