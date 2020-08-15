Doya Doya Moda son bölümde rakibini havuza attı, ortalık karıştı! Doya Doya Moda yarışmasında gergin anlar...

Ekranların büyük beden moda yarışmasında dün haftanın son gününde "Elti Konsepti" vardı. Yarışmacılar çekimlerin yapıldığı villanın bahçesinde gergn anlar yaşadı. Rümeysa, Rabia'yı iterek havuza düşmesine neden oldu ve kavga çıktıç. Havuzdan çıkan Rabia, Rümeysa ile kavga ederken yarışmada da gergin anlar yaşandı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMASINDA ORTALIK KARIŞTI!

TV8'de yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın son bölümde ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın hafta finalinde, çekimlerin yapıldığı lüks villada Rabia, Rümeysa'nın kendisini itmesi sonucu havuza düştü. Havuzdan çıkan Rabia, kendisini havuza iten Rümeysa ile kavga etti. Hem izleyenler hem yarışmacılar yaşanan olay karşısında şok geçirdiler...