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son bölümde rakibini havuza attı, ortalık karıştı! Doya Doya Moda yarışmasında gergin anlar...

TV 8 ekranlarında yer alan moda programı 'da gergin anlar yaşandı, ortalık karıştı. Dün yayınlanan son bölümde; yürürken 'ya çarparak havuza düşmesine neden olunca yarışmacılar ve izleyenler şok geçirdi. Havuza düşen Rabia'yı arkadaşları havuzdan çıkarırken kavga yaşandı. "Elti konsepti" finaline Rabia ve Rümeysa'nın kavgası damgasını vurdu!

Giriş Tarihi: 15.8.2020 19:39 ABONE OL
Doya Doya Moda son bölümde rakibini havuza attı, ortalık karıştı! Doya Doya Moda yarışmasında gergin anlar...

Ekranların büyük beden moda yarışmasında dün haftanın son gününde "Elti Konsepti" vardı. Yarışmacılar çekimlerin yapıldığı villanın bahçesinde gergn anlar yaşadı. , 'yı iterek havuza düşmesine neden oldu ve kavga çıktıç. Havuzdan çıkan Rabia, Rümeysa ile kavga ederken yarışmada da gergin anlar yaşandı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMASINDA ORTALIK KARIŞTI!

TV8'de yayınlanan büyük beden moda yarışması 'nın son bölümde ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın hafta finalinde, çekimlerin yapıldığı lüks villada Rabia, Rümeysa'nın kendisini itmesi sonucu havuza düştü. Havuzdan çıkan Rabia, kendisini havuza iten Rümeysa ile kavga etti. Hem izleyenler hem yarışmacılar yaşanan olay karşısında şok geçirdiler...

Doya Doya Moda son bölümde rakibini havuza attı, ortalık karıştı! Doya Doya Moda yarışmasında gergin anlar...

HAVUZDAN ÇIKIP KAVGA ETTİ

'nın hafta finalinde günün konsepti 'elti konsepti' olarak açıklandı. Şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar çekimlerin yapıldığı lüks villanın bahçesinde yürürken garip bir olay yaşandı. Hızlı adımlarla yürüyen , önündeki 'yı itince havuza düşmesine neden oldu.

Doya Doya Moda son bölümde rakibini havuza attı, ortalık karıştı! Doya Doya Moda yarışmasında gergin anlar...

Hafta finali için giydiği şık kıyafetleriyle kendini bir anda havuzda bulan yarışmacı çılgına döndü. bunun kasıtlı olduğunu iddia ederken ise bunun kaza olduğunu belirtti.Rabia arkadaşlarının da yardımıyla havuzdan çıktı. İkili arasında ise daha sonra kavga yaşandı.

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Doya Doya Moda son bölümde rakibini havuza attı, ortalık karıştı! Doya Doya Moda yarışmasında gergin anlar...
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