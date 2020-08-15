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oyuncuları kimler, konusu ne? Fırtına Tanrısı filmi kaç yılında çekildi?

, günün en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Aksiyon, drama ve korku türünde olan bu filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar, 'Fırtına Tanrısı oyuncuları kimler, konusu ne?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. Haberimizden ve oyuncuları hakkında merak ettiklerinizi bulabilirsiniz. İşte, Fırtına Tanrısı filminin oyuncuları ve konusu...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 15:10 ABONE OL
Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Fırtına Tanrısı filmi kaç yılında çekildi?

Fırtına Tanrısı filmi, günün merak edilen filmleri arasında bulunuyor. 2008 yılında çekilen aksiyon, drama ve korku türündeki film; bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. Hâl böyle olunca da 'Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

FIRTINA TANRISI FİLMİNİN KONUSU

Birkaç arkeolog, eski Sümerlere ait Baal ismindeki fırtına tanrısına ait 4 madalyonun peşine düşerler. Bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir. Ba'al'ın güçleri, babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.

FIRTINA TANRISI OYUNCULARI

  • Jeremy London
  • Stefanie von Pfetten
  • Scott Hylands
  • David Lewis
  • Michael Kopsa
  • Elias Toufexis
  • Lexa Doig
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Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Fırtına Tanrısı filmi kaç yılında çekildi?
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