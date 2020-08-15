Bu akşam ekrana gelecek olan Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu ve oyuncularıyla epey araştırılıyor. Vizyona girdiği ilk yıllarda izlenme rekorları kıran yapımın sürükleyici hikayesi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Sinema severlerin ilgisini çeken yapım bu akşam televizyonda yayınlanacak. Fantastik türde ekrana gelecek olan Harry Potter ve Sırlar Odası filmi ne zaman çekildi? Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu ve oyuncuları kim?

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI KONUSU NE?

Harry'nin yanlarında kalmak zorunda olduğu için yanlarında kaldığı ailesi olan Dursley'ler Harry'ye kötü davranmaya devam etmektedirler. Harry de bu eziyetten kurtulmak için bir an önce çok sevdiği okulu Hogwarts'a dönmenin hayallerini kurmaktadır. Vakit gelir ve Harry hazırlanmaya başlar ancak bir elf olan Dobby onu uyararak okula döndüğünde çok büyük bir felaketle karşılaşacağı yönünde uyarır. Sırlar odası açılmıştır ve çok karanlık bir güç Hogwarts'ın üzerinde egemen olmaya başlamıştır.

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Daniel Radcliffe

Rolü : Harry Potter

Rupert Grint

Rolü : Ron Weasley

Emma Watson

Rolü : Hermione Granger

Kenneth Branagh

Rolü : Professor Gilderoy Lockhart