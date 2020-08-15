Bu akşam ekrana gelecek olan Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu ve oyuncularıyla epey araştırılıyor. Vizyona girdiği ilk yıllarda izlenme rekorları kıran yapımın sürükleyici hikayesi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Sinema severlerin ilgisini çeken yapım bu akşam televizyonda yayınlanacak. Fantastik türde ekrana gelecek olan Harry Potter ve Sırlar Odası filmi ne zaman çekildi? Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu ve oyuncuları kim?
Harry'nin yanlarında kalmak zorunda olduğu için yanlarında kaldığı ailesi olan Dursley'ler Harry'ye kötü davranmaya devam etmektedirler. Harry de bu eziyetten kurtulmak için bir an önce çok sevdiği okulu Hogwarts'a dönmenin hayallerini kurmaktadır. Vakit gelir ve Harry hazırlanmaya başlar ancak bir elf olan Dobby onu uyararak okula döndüğünde çok büyük bir felaketle karşılaşacağı yönünde uyarır. Sırlar odası açılmıştır ve çok karanlık bir güç Hogwarts'ın üzerinde egemen olmaya başlamıştır.
Daniel Radcliffe
Rolü : Harry Potter
Rupert Grint
Rolü : Ron Weasley
Emma Watson
Rolü : Hermione Granger
Kenneth Branagh
Rolü : Professor Gilderoy Lockhart