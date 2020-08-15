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MasterChef'te kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, kim seçildi?

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef'te 16 ana kadro yarışmacısı seçilmesi açısından etap etap yemekler yapılmaya devam ediliyor. Son olarak 14 Ağustos Cuma günü yarışmanın ana kadrosuna seçilen 13.isim Uğur oldu. Final turunda taze fındık ezmesi ile yaratıcılık yemeği yapıldı ve kazanan isim Uğur olurken bugün 14.ana kadro yarışmacısı belli olacak. Peki; MasterChef'te kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, kim seçildi?

Giriş Tarihi: 15.8.2020 21:16 ABONE OL
MasterChef'te kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, kim seçildi?

sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Son olarak 14 Ağustos Cuma günkü programda Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün kişloren yapılması istendi. Ana kadro 13.yarışmacısı ise Uğur oldu. Bugün ise 14.ana kadro yarışmacısı belli olacak. Peki; MasterChef'te kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, kim seçildi?

MASTERCHEF KİM SEÇİLDİ? 15 AĞUSTOS 2020 MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

15 Ağustos 2020 MasterChef 14.ana kadro yarışmacısı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

MasterChef'te kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, kim seçildi?

MasterChef Türkiye 2020'nin 14 Ağustos Cuma günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün kişloren yapılması istendi.

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda verilen taze fındık malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 13. yarışmacı UĞUR oldu.

MasterChef'te kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, kim seçildi?

ŞİMDİYE KADAR SEÇİLEN MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

  • Serhat
  • Duygu
  • Özgül
  • Emir
  • Ayyüce
  • Sedat
  • Esra
  • Furkan
  • Barbaros
  • Tanya
  • Berk
  • Eray
  • Uğur
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MasterChef'te kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, kim seçildi?
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