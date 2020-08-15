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Seni filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: filmi konusu ne oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Seni filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Vizyona girdiği ilk günden bugüne dikkat çeken yapım komedi türünde izleyici karşısına çıkacak. Kavuşamayan aşıkların hüzünlü öyküsüne dur demeye karar veren bir çift, birbirine düşman ailelerin çocukları olsalar da el ele vermesiyle hikayenin başlamasını konu alan film daha önce izlemeyenler için ekrana gelecek. 2016 yılında vizyona giren filmi konusu ne? oyuncuları kim, nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 15.8.2020 17:09 ABONE OL
Seni Seven Ölsün filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Seni Seven Ölsün filmi konusu ne oyuncuları kim?

Komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan Seni Seven Ölsün filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Alper Saldıran, Fulya Zenginer, Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın sürükleyici hikayesi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Heyecan ve komedinin bir arada yer aldığı Seni Seven Ölsün filmi konusu ne? Seni Seven Ölsün filmi oyuncuları kim, nerede çekildi?

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ KONUSU NE?

Bir tılsım yüzünden yüzyıllardan beri sevenlerin kavuşup muratlarına eremediği bir Karadeniz köyünde, bu gidişe son vermek isteyen, birbirine düşman ailelerin çocukları olan 2 gencin hikayesi anlatılıyor. Tüm bu karmaşa arasında elbette yine aşk, yine Karadeniz insanının dünyaya ve kadere meydan okuyan deli cesareti kazanacak…

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Seni Seven Ölsün filmi Trabzon'un Çaykara İlçesinde çekilmiştir.

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Komedi ve Romantik türünde ki ´Seni Seven Ölsün´ filmin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Fulya Zenginer, Durul Bazan, Ruhi Sarı gibi ünlü isimler rol alıyor.

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Seni Seven Ölsün filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Seni Seven Ölsün filmi konusu ne oyuncuları kim?
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