Android ve iOS için WhatsApp Karanlık Mod Açma ve Kapatma: WhatsApp Karanlık (Dark) Mod Nasıl Açılır?

Karanlık mod uygulaması insanların oldukça beğendiği bir uygulamadır. Pek çok uygulamada bulunan karanlık mod neredeyse her insan tarafından aktifleştirilmiştir. WhatsApp uygulaması için de uzun zamandır beklenen karanlık modun gelmesi insanları mutlu etmiştir. Peki bu denli beklenen karanlık mod nedir? Karanlık mod nasıl açılır? Karanlık mod ile ilgili pek çok detay bu yazıda...

WHATSAPP KARANLIK MOD İNDİR

Kısa bir süre öncesine kadar whatsApp uygulamasında karanlık mod yoktu. Bu yüzden de insanlar karanlık mod şeklinde whatsApp kullanabilmek için karanlık mod indiriyorlardı. Ancak artık whatsApp'a yeni gelen güncellemeyle birlikte karanlık mod indirilmesine gerek kalmadı. Sadece whatsApp güncellendikten sonra gerekli kısımlara girilerek whatsApp karanlık modu etkin etmek mümkün.

WHATSAPP KARANLIK MOD İOS

WhatsApp her insanın kullandığı bir uygulamadır. Oldukça sevilen bu uygulama uzun zamandır karanlık modla kullanılmayı beklemekteydi. Son güncellemeyle birlikte whatsApp'a karanlık mod özelliği geldi. İlk olarak İOS lara gelmiş olan bu özellik şimdi neredeyse tüm whatsApp kullanıcıları tarafından kullanılıyor. WhatsApp'ı karanlık moda almak için ise herhangi bir uygulamaya gerek yok. Oldukça basit bir şekilde uygulamanın içinden whatsApp karanlık moda getirilebilir.

WHATSAPP KARANLIK MOD NEDİR?

WhatsApp mesajlaşmak ya da görüntülü aramalar için kullanılan bir uygulamadır. WhatsApp'ın asıl amacı mesajlaşmaktır. Gün içerisinde belki de en fazla kullanılan uygulama whatsApp'tır. WhatsApp uygulaması bazı uygulamalar gibi karanlık modda kullanılabiliyor. Bundan kısa bir süre önce whatsApp uygulamasını karanlık modda kullanabilmek için karanlık mod indirmek gerekliydi. Ancak artık yeni gelen güncellemeyle birlikte karanlık mod indirilmeden whatsApp karanlık moda getirilebilir. Karanlık mod, ekranın siyah görünmesini sağlayan bir uygulamadır. Karanlık moda getirilen whatsApp uygulamasında rengi açık olan her yer koyu bir hal almış durumdadır. Bu durum kişilerin gözlerini yormaz ve şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar.

WHATSAPP KARANLIK MOD ANDROİD

Karanlık mod pek çok uygulamada kullanılabiliyor. Karanlık mod, ekranın daha karanlık olarak kullanılması anlamına geliyor. Karanlık modda kullanılan telefonlar hem az şarj yiyor hem de insanların gözleirni daha az yoruyor. Estetik olarak da daha güzel göründüğü düşünülen karanlık mod neredeyse her uygulamada kullanılıyor. Karanlık mod kısa bir süre önce whatsApp uygulamasına da gelmiştir. Gelir gelmez de neredeyse her kullanıcı karanlık modunu etkinleştirmiştir. Karanlık mod şu anda androis telefonlarda da hiçbir uygulama indirmeden whatsApp uygulamasında kullanılabiliyor.

WHATSAPP KARANLIK MOD AÇMA

WhatsApp uygulamasına karanlık mod uygulaması geldiğinden beri en fazla araştırılan şeylerden birisi bu modun nasıl aktif edileceğidir. Karanlık mod whatsApp uygulamasında daha önce olmadığı için insanlar karanlık mod uygulaması indirip onu etkinleştiriyorlardı. Ancak şimdi karanlık mod whatsApp uygulamasının içinden etkinleştirilebiliyor. WhatsApp uygulaması içerisindeki ayarlar kısmına girerek karanlık mod aktif edilebilir. Bu hem İOS hem de Android için geçerlidir.

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AKTİF EDİLİR?

Karanlık mod uygulaması kısa bir süre önce whatsApp için de gelmiştir. WhatsApp'ı karanlık modda kullanabilmek için artık herhangi bir uygulama indirmeye gerek kalmamıştır. WhatsApp karanlık modu açmak oldukça kolaydır. WhatsApp karanlık modun nasıl açıldığı aşağıdaki adımlarda anlatılmıştır.

Android İçin;

WhatsApp uygulamasına giriş yapın

Sağ üst köşede bulunan üç noktanın üzerine tıklayın

Ayarlar yazan butona basınız

Görüntüleme başlığına tıklayıp orada bulunan tema seçeneğine giriniz

Çıkan pencereden koyu temasını seçin ve karanlık moda geçiş yapın

İOS İçin;

İphone ana ekranındayken alttaki çubuğu kaydırarak kontrol merkezini açınız

Parlaklığın ayarlandığı sütuna basılı tutun

Parlaklık ayarları ekranındaki sol alt köşede yer alan koyu mod seçeneğini aktif edin

İOS karanlık modu aktif edildiği sürece tüm uygulamalar için karanlık mod aktif edilmiş olacaktır

WHATSAPP KARANLIK MOD HANGİ TELEFONLARDA VAR?

Artık her telefonda whatsApp karanlık mod var.

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