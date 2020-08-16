Android ve iOS'da Instagram Karanlık Mod Nasıl Yapılır? Instagram Karanlık (Dark) Mod Yapma

Karanlık mod denilen uygulama nerdeyse telefondaki her uygulama için kullanılmaktadır. İnsanların karanlık modu bu kadar çok sevme sebepleri ise hem gözü yormaması hem estetik durması hem de daha az şarj yemesinden kaynaklıdır. Oldukça sevilen karanlık mod artık Instagram için de kullanılmaktadır. Peki karanlık mod nasıl yapılır? Karanlık mod nasıl kapatılır? İşte karanlık mod ile ilgili tüm detaylar...

INSTAGRAM KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

Instagram herkes tarafından sevilerek kullanılan bir sosyal medya mecrasıdır. Bu denli çok sevilen ve kullanılan uygulamanın tek sorunu ise karanlık mod kullanılamaması idir. Ancak artık yeni gelen güncelleme ile birlikte bu da mümkün bir hale gelmiştir. Instagram karanlık mod için IOS VE Androidde ayrı yollar izlenmektedir. Ancak her iki sürüm için de en kolay Instagram dark moda ulaşma yolu karanlık mod yani dark mod uygulaması indirmektir.

INSTAGRAM KARANLIK MOD AÇMA

Instagram uygulaması genellikle haberleşmek ve hayatı paylaşmak amacı ile kullanılmaktadır. Belki de insanların telefonlarında en uzun süre kullandıkları uygulama Instagramdır. Ancak Instagram uygulamasının beyaz renkte bulunması insanların gözlerine çok zarar vermektedir. Bundan dolayı da Instagram kullanıcıları Instagrama karanlık mod gelmesini dört gözle beklemektedirler. Ve bekledikleri mod artık gelmiştir. Instagramda karanlık modu aktif edebilmek için izlenilmesi gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlar izlendikten sonra Instagram karanlık modda kullanılabilir.

INSTAGRAM KARANLIK MOD YAPMA

Instagramı karanlık mod yapabilmek pek çok insanın son zamanlarda uğraştığı konulardan birisidir. IOS telefonlar için bir uğraş gerekilmese de Android telefonlar için aynı şey geçerli değildir. Android telefonlarda bulunan Instagram uygulamaları telefonun tamamen karanlık moda alınmaması durumunda Instagramın dark mod ile kullanılmasına izin vermiyor. Ancak IOS uygulamanın içerisinden sadece Instagramı karanlık moda alıp diğer uygulamaları aydınlık bir şekilde kullanabiliyor. Android ve IOS telefonların karanlık moda geçebilme adımları ile birbirinden oldukça farklı şekillerde seyrediyor.

INSTAGRAM KARANLIK MOD KAPATMA

Instagram karanlık mod son zamanlarda oldukça popülerleşmiş bir kullanım şeklidir. Karanlık mod insanların gözlerine daha güzel görünmesinden ve gözlerini yormamasından dolayı insanların çok sevdikleri bir güncellemedir. Ancak her insan aynı görüşte değildir. Bazı insanlar instagram uygulamalarını karanlık mod ile kullanmaya başladıktan sonra tekrar eski uygulama rengine dönmek isteyebilirler. Aslında nasıl karanlık moda geçmişlerse o şekilde aydınlar moda geri dönüş yapmaları gereklidir. Instagram için karanlık modu kapatmak oldukça basittir. Eğer karanlık moda geçiş yapmak için bir uygulama indirilmişse o uygulamanın aktifliği kaldırılmalı da silinmelidir. Fakat Instagram uygulamasının içerisinden karanlık moda geçiş yapılmışsa yine aynı yerden karanlık mod iptal edilmelidir.

ANDROİD KARANLIK MOD

Android telefonlar en fazla kullanılan telefonlardır. Ancak IOS telefonlar gibi tüm güncellemeleri hemen kullanmaya başlayamazlar. Instagram uygulaması hem IOS hem de Android telefonlarda kullanılmaktadır. Ancak IOS telefonlara gelen güncellemelerden bazıları Android telefonlara hemen gelmez. Bu özelliklerden birisi de karanlık mod güncellemesidir. IOS için yeni gelen güncellemeyle birlikte Instagram uygulama içerisinden dark moda alınabilir ancak Android için bu durum geçerli değildir. Android telefonlarda Instagram karanlık moda geçilmek için ise şunlar yapılabilir:

• Instagram beta sürümü indirilebilir

• Telefona bir karanlık mod uygulaması indirilebilir

IOS KARANLIK MOD

Instagram uygulaması her zaman yeni özelliklerini ilk olarak IOS sürümüne vermiştir. Yeni güncellemelerden birisi olan karanlık modu da IOS sürümüne vermiş ancak Android sürümüne vermemiştir. Android kullanan kişiler için oldukça can sıkıcı bir durum olsa da IOS kullanıcıları kendilerine gelen bu güncellemeden memnunlardır. Instagram uygulamasını karanlık modda kullanmak isteyen IOS kullanıcıları herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymazlar. IOS kullanıcıları aşağıdaki iki seçenekten birisini kullanarak karanlık moda geçiş yapabilir.

• Ayarlar kısmından telefonu karanlık moda alabilirler

• Instagram uygulamasının içinden karanlık moda geçebilirler.

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