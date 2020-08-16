DM Atmak Ne Demek? DM Nedir, Açılımı Ne Anlama Geliyor?

Günümüzde sosyal medya kullanmayan insan sayısı neredeyse sıfırdır. Özellikle de gençler arasında sosyal medya kullanmayan birisine rastlamak oldukça zordur. Sosyal medyayı kullanan her insan en az bir ke DM kelimesi ile karşı karşıya gelmiştir. Bunu pek çok çok insan kullansa da anlamını bilmeyen insanlar çok fazladır. Peki DM'ye gel ne demektir? DM ne anlama gelir? DM ile ilgili tüm detaylar bu yazıda...

DM NE DEMEK?

Günümüzde internet ya da telefon kullanmayan insan kalmamıştır. Varsa bile yok denecek kadar azdır. İnternet ve telefon kullanan kişiler ise illaki sosyal medya hesapları kullanırlar. İnstagram ve Twitter kullanıcılarının dilinden düşmeyen DM kelimesi oldukça merak edilen bir kelimedir. Genellikle herkes bu kelimeleri kullansa da tam anlamını bilen insan sayısı azdır. İnsanlar arasında DM çok kullanılan bir kelimedir. DM İngilizcede Direct Message yani Direkt Mesaj anlamına gelir. Bu da instagram ya da twitter üzerinden bir kişi ile direkt irtibatta bulunmak anlamındadır. DM atmak kişiye özel olarak mesaj atmaktır.

DM NEDİR?

Telefonlar hayatlarımızın olmazsa olmaz parçaları haline gelmiştir. İletişim için kullanılan bu eşyalarımızda pek çok uygulama da bulunur. Bu uygulamalar genellikle insanlar irtibatta kalmak için geliştirilmiş uygulamalardır. Sosyal medya uygulamaları ile kişiler tanıdıkları ya da tanımadıkları kişilerle hayatlarını paylaşırlar. Bu uygulamalarda bireylerin birbirleri ile mesajlaşabilecekleri yerlerde mevcuttur. Bu kısımlara ise DM yani Direkt Mesaj denir. DM atarak kişilerle direkt olarak konuşulabilir. Sosyal medya dilinde çok fazla kullanılan DM kelimesinin anlamı Direkt Mesajdır.

DM AÇILIMI

Sosyal medya hesaplarının neredeyse hepsinde mesajlaşmak mümkündür. Sosyal medya hesabı kullanan herkes de hayatında bir kez dahi olsa DM kelimesini görmüş ya da kullanmıştır. İnsanlar mesajlaşmaya DM derler. Ancak neden DM dediklerini bilmeyen insan sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. DM kelimesi Direct Message kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulmuş bir kısaltmadır. DM Türkçe'de Direkt Mesaj anlamına gelir. Yani herhangi bir sosyal medya aracılığı ile istenilen kişiye özel bir mesaj atmaktır. Bu mesaj sadece mesaj atılan kişi ile mesaj atan kişi arasındadır. DM özel mesajlara verilen kısaltma bir isimdir.

DM'YE GEL NE DEMEK?

DM kelimesi genellikle yorumlarda görülen bir kelimedir. Özellikle ünlü bireylerin fotoğraf ya da videolarının yorumlarında ünlüleri DM'ye çağıran pek çok insan görülür. Bu insanların yazdığı DM'ye gel cümlesini bazı insan anlamlandıramayabilirler. DM kelimesinin açılımı Direkt Mesajdır. Yani bir kişiye atılmış olan özel mesaja DM denir. DM iki kişinin birbirlerine attıkları mesajlardır ve bu mesajlar onlar dışında kimse tarafından görülemez. Yorumlarda görülen DM'ye gel cümlesi ise her kime denmişse o kişiyi mesajlaşmak için çağırıyor anlamına gelir. DM mesajları, eğer takip edilmeyen bir kişi tarafından geliyorsa hesabın sahibi bunu onaylayana kadar mesaj bildirimleri kişiye gelmez. Bu yüzden mesaj atan kişiler kendilerini belli edebilmek için yorumlara bu tür şeyler yazarlar.

TWİTTER VE İNSTAGRAM'DA DM ATMAK NE DEMEK?

İnstagram ve Twitter günümüzde neredeyse herkes tarafından kullanılan sosyal medya uygulamalarıdır. İnstagram ya da Twitter kullanmayan insan sayısı sıfır denecek kadar azdır. Özellikle genç nesilin birden fazla İnstagram ve Twitter hesapları oldukları söylenebilir. İnstagram ya da Twitter WhatsaApp uygulaması gibi mesjlaşmak için kullanılabilir. Bu uygulamaların esas amacı mesajlaşmak olmadığı için Twitter ver İnstagramda mesaj atmak yerine DM atmak kelimesi kullanılmaktadır. DM atmak ise Direkt Mesaj atmak anlamına gelir. Çünkü DM Direct Message yani Direkt Mesaj kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bir kişiye DM atmsk, yalnızca o kişinin görebileceği özel bir mesaj atmak anlamına gelir. Mesajı sadece atılan kişi gördüğünden dolayı da bu mesajın ismi Direkt Mesaj yani DM' dir.

DM Atmak Ne Demek? DM Nedir, Açılımı Ne Anlama Geliyor?