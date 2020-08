En İyi Hayatta Kalma Oyunları: PC ve Mobil İçin En Çok Oynanan Online Hayatta Kalma Oyunları

Survival yani hayatta kalma oyunları gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. İlgi gördüğünü bilen oyun üreticileri ise hiç durmadan oyunların kopyalarını üretiyor. Kopyalar yüzünden kişiler güzel hayatta kalma oyunlarına oldukça zor ulaşıyorlar ve oyunları araştırmaya başlıyorlar. Bu yazımızda en iyi hayatta kalma oyunlarından bahsedeceğiz. Hayatta kalma oyunları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler bu yazıda...

HAYATTA KALMA OYUNLARI PC

Hayatta kalma oyunları hem PC hem de mobilde oynanabiliyor. Genellikle daha rahat olduğu için PC ile oynamak tercih ediliyor. PC hayatta kalma oyunları ise oldukça fazla olduğundan oyun oynamak isteyenler en iyileri araştırmaya başlıyorlar. En iyi hayatta kalma oyunları PC için olanlar aşağıda sıralandığı gibidir:

Horrorfield

7 days to die

Subnautica

Don't starve together

The long dark

This war of mine

Ark: survival evolved

60 second

Lost

Rust

HAYATTA KALMA OYUNLARI APK

Hayatta kalma oyunları pek çok insan tarafından oynanmaktadır. Oldukça keyifli olan ve bağımlılık yapan bu oyunlar bazen insanları sinirlendirmektedir. Özellikle hayatta kalma oyununda sürekli ölen kişiler oyunların APK sını araştırırlar. Hayatta kalma oyunları apk internette pek çok sitede yayınlanmıştır. Oyun bağımlısı olan herkes bu sitelere girerek istedikleri cevaplara ulaşabilirler.

HAYATTA KALMA OYUNLARI MOBİL

Hayatta kalma oyunları genellikle PC üzerinden oynanmaktadır. Ancak her insan PC ye sahip olamayabilir. Ayrıca her yerde PC kullanılamayabilir. İnsanlar telefonlarını her zaman yanlarında taşırlar ancak PC için aynısı geçerli değildir. Bunun için telefonlar ile oynanabilecek pek çok hayatta kalma oyunları üretilmiştir. Mobil hayatta kalma oyunları PC oyunları kadar keyif vericidir. Hayatta kalma oyunlarına bağımlı olan insanlar için harika bir alternatif olan mobil oyunlardan bazıları şunlardır:

Don't starve

Last day on earth: survival

Oceanborn: survival on raft

HAYATTA KALMA OYUNLARI 2020

Son zamanlarda gittikçe ünlenen şeylerden birisi kesinlikle hayatta kalma oyunlarıdır. Hayatta kalma oyunlarının sayısı öyle fazladır ki insanlar istedikleri oyunları bazen bulamayabilirler. Hayatta kalma oyunları bağımlılık yapan oyunlardandır ve bu yüzden çok fazla rağbet görmektedir. Her yıl bazı oyunları daha fazla ön plana çıkmaktadır. 2020 yılı en fazla hayatta kalma oyunları oynana yıl olabilir. Çünkü aylardır evlerinde duran gençlerin neredeyse hepsi bu oyunları oynamıştır. 2020 yılının en sevilen hayatta kalma oyunları şunlardır:

• Last day on earth: survival

• Don't starve

• Oceanborn: survival on raft

ARKADAŞLARLA OYNANACAK HAYATTA KALMA OYUNLARI

Hayatta kalma oyunlarının en sevilen yanlarından birisi de arkadaşlarla ile oynanabilmesidir. Arkadaşlarla oynanan ve sevilen en meşhur hayatta kalma oyunu PUBG olsa da insanlar farklı oyunlar oynamak isteyebilirler. Hayatta kalma oyunları eğlenceli oyunlardır ve arkadaşlarla oynandığında harika bir oyun haline gelir. Arkadaşlar ile birlikte oynanabilecek hayatta kalma oyunlarından bazıları şunlardır:

The Forest

Rust

LFD2

Don't starve

The wild eight

The long dark

Unturned on steam

ADADA HAYATTA KALMA OYUNLARI

Hayatta kalma oyunları arasından en sevilenler adada hayatta kalma oyunlarıdır. Adada hayatta kalma oyunları ise oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir. Gerek PC gerekse mobil olarak çok fazla adada hayatta kalma oyunu vardır. Bu oyunlar arasında en güzeller ise belli oyunlardır. Oldukça beğenilen adada hayatta kalma oyunlarından bazıları şunlardır:

• Clay Island

• Last Pirate

• Raft

ÜCRETSİZ HAYATTA KALMA OYUNLARI

Hayatta kalma oyunları özellikle erkekler tarafından oynanmaktadır. Oldukça sevilen ve çok rağbet gören hayatta kalma oyunları vardır. Bazı oyunlar ücretsiz olsa da hayatta kalma oyunları genellikle ücretlidir. Oynayan kişiler verdikleri ücrete değdiğini söyleseler de her insan oyunlara para vermek istemeyebilir. Ücretsiz hayatta kalma oyunları arasında en beğenilen ve en güzel olanlardan bazıları ise şunlardır:

• Stayout

• Rebel Inc.

• Fallout Shelter

