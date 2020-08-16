Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? JK Rowling'in Romanındaki Fantastik Canavarlar

Fantastik Canavarlar Filmi Ne Anlatıyor?

Fantastik Canavarlar filminin baş rolünde büyü-hayvanbilimci Newt Scamander bulunuyor. Baş rol karakterin 1926 yılında uzun zamandır emek göstererek dünyanın birçok yerinden bulduğu büyülü canavarları çantasına biriktirmesi ile ilgili bir filmdir. Newt Scamander New York'a gittiği bir gün çantasını başkası ile karıştırıyor ve çantadaki büyülü canavarlardan bazıları serbest kalıyor. Newt2in macerası ise böyle başlamış oluyor. Newt Fantastik Canavarlar'ı çantasına geri alabilmek için çeşitli güçlerle ve çeşitli insanlarla savaşmak zorunda kalıyor.

Fantastik Canavarlar Grindelwald'ın Suçları

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar adlı film serinin ilk filmidir. Fantastik Canavarlar serisinin ikinci filmi ise Fantastik Canavarlar Grindelwald'ın Suçları isimli filmdir. Bu filmde ilk filme kıyasla daha durgun bir hava hakim. Fantastik Canavarlar 1'de insanı güldüren pek çok unsur bulunmasına rağmen ikinci filminde bu durun söz konusu değil. Bu film 1920'li yılların Fransa'sı ve İngiltere'sinde geçiyor ve Newt'i yine pek çok macera bekliyor. Bu filmde Harry Potter serisinde bulunan Dumbledore'un gençliği de bulunuyor. Bu da Harry Potter severlerin en sevdiği detaylardan birisi. Oldukça akıcı bir ikinci film olduğu söylenebilir. Grindelwald'ın Fantastik Canavarlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmasını anlatan bu film pek çok insan tarafından beğenilmiştir.

Fantastik Canavarlar 1

Fantastik Canavarlar genellikle Harry Potter severler tarafından izlenen bir filmdir. Ancak hiç Harry Potter izlememiş bir insan Fantastik Canavarlar 1. filmini gayet rahat bir şekilde ve hiç sıkılmadan izleyebilir. JK. Rowling tarafından yazılmış olan bu kitabın film haline gelmesi pek çok hayranını sevindirmişti ve bu yüzden de bir sürü izleyiciye sahip olunmuştur. 2020 yılında da hâlâ birçok insan tarafından izlenmeye devam etmektedir. Fantastik Canavarlar serisinin ilk filminin ismi ise Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerelerde Bulunurlar'dır. Birçok insan tarafından önerilen bu film gerçekten izlenmeye değer bir filmdir.

Fantastik Canavarlar 2

Fantastik Canavarlar Serisinin ikinci filmi birinci filme oranla daha az beğenilmiştir. Bunun sebebi de ikinci filmin daha durağan bir yapıda olmasıdır. Fantastik Canavarlar 2'nin en güzel yanlarından birisi de oyuncu kadrosuna Jhonny Deep'in katılmış olmasıdır. Bazı insanlar sırf Jhonny Deep oyunculuğu izlemek için bile bu filmi izlemişlerdir. Fantastik Canavarlar 2 ilk filme göre daha durağan olduğu için ve Harry Potter serisine aşina olmayan kişilerin zor anlayabileceği bir film olduğu için ilk film kadar beğenilmemiştir. Ancak yine de hatırı sayılır bir izlenmeye ulaşmıştır.

Fantastik Canavarlar 3

Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi uzun zamandır ilgiyle bekleniyor. Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan bu filmde Harry Potter serisinden bilinen bazı karakterlerin de gençlik hallerinin bulunmasından dolayı Harry Potter fanları tarafından merakla izleniyor. 3. filmin gelişini ise binlerce hatta milyonlarca insan büyük bir heves ile bekliyor. Aslında Fantastik Canavarlar serisinin 3. filmi 2020 yılında gelecek diye bilinmekteydi. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü yüzünden pek çok film gibi Fantastik Canavarlar 3'ün de yayınlanma zamanı ileri bir tarihe ertelendi. Yapım şirketi tarafından serinin 3. filminin çok güzel olduğu söyleniyor ve bu yüzden insanlar beklentilerini en yüksek şekilde tutuyor. Ancak birçok insan üçüncü filmin de ikincisi gibi olacağı düşüncesinde olduğu için filme karşı hiçbir merak içerisinde değiller.

Fantastik Canavarlar Serisi

JK Rowling tarafından yazılan serilerden birisi Fantastik Canavarlar serisidir. Bu seri Harry Potter serisine göre oldukça eski bir zamanda geçmektedir. Hatta bu seride Harry Potter'da bulunan Profesör Dumbledore'un gençlik halleri de bulunmakta. Tam olarak bilinmese de serinin 3. filminde Voldemort ve Hagrid'in de gençliklerinin oynayacağı bekleniyor.

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