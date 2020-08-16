Gülşah Suna kimdir? Masterchef ana kadro yarışmacısı Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?

Türk televizyonlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'de final turunun son gününde ana kadronun 15. ve 16. Yarışmacısı belli oluyor. İlk yapılan oyunda Adana Kebabı en iyi yapan yarışmacı Gülşah Suna, ana kadronun 15. Yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu gelişme sonrasında yarışmanın takipçileri Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı. Peki, Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar…

Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.

MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.

Gülşah Suna, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.