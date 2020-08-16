Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

Azkaban Kalesi'nde 12 yıl boyunca tutuklu kalan ve bir yolunu bulup hapis tutulduğu kaleden kaçan Sirius Black'in kaçışıyla birlikte Hogwarts'ta yaşananlar, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde konu ediliyor. Dünyaca ünlü yapım Harry Potter serisinin 3. Filmi Azkaban Tutsağı bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Peki, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU

Sevilen kahramanın yeni bir filmi daha. Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca'nın kız kardeşi Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin'in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters'dır.

Filmin yönetmeni Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves'dur.