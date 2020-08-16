Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

ve filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

Dünya klasiklerinden bir tanesi olan ve ülkemiz dahil olmak üzere her ülkede severek izlenen filminin en çok izlenen serilerinden bu akşam ekranda olacak. Sinemaseverler, filmin yayın saatinden önce Harry Potter Azkaban Tutsağı konusu ve oyuncuları hakkında araştırmaya yapmaya başladı. Harry Potter Azkaban Tutsağı filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 16.8.2020 16:49 ABONE OL
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?

Azkaban Kalesi'nde 12 yıl boyunca tutuklu kalan ve bir yolunu bulup hapis tutulduğu kaleden kaçan Sirius Black'in kaçışıyla birlikte Hogwarts'ta yaşananlar, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde konu ediliyor. Dünyaca ünlü yapım Harry Potter serisinin 3. Filmi Azkaban Tutsağı bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Peki, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU

Sevilen kahramanın yeni bir filmi daha. Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca'nın kız kardeşi Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin'in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.

HARRY POTTER AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters'dır.

Filmin yönetmeni Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves'dur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA