Instagram siyah tema (dark) nasıl yapılır? Instagram siyah tema karanlık mod açma

Instagram siyah tema geçtiğimiz yıl gelen bir özellik. Bu özellik kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra milyonlarca kullanıcı Instagram siyah karanlık mod açma işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk olarak bu özellik, IOS işletim sisteminde gelmişti. Tabii ki, sosyal medya uygulamaları da bu özelliği desteklemek istiyor ve 7 Ekim 2019 yılında Instagram hem iOS hem de Android için Karanlık Modu yayınladı. Geceleri de daha kolay kaydırabilmek için Android için Instagram Dark Mode'u nasıl edineceğinizi öğrenmek için bu haberi okumaya devam edin!

Yeni özelliğin geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana, en güncel işletim sistemlerindeki hem iOS hem de Android kullanıcıları, yeni Instagram Karanlık Modu ile loş bir ışık ile kullanabiliyor. iOS 13'e sahip iPhone kullanıcıları ise, telefonlarının tamamını Karanlık Mod'a getirerek uygulamada Karanlık Mod'a geçme seçeneğine eriştiler.

ANDROİD İÇİN INSTAGRAM KARANLIK MOD AYARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Android kullanıcıları, eğer Instagram karanlık modu kullanmak istiyorsa aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor;

Android işletim sistemini kullanan kişilerin öncelikle Google Play Store'u açması gerekiyor.

"Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne girerek Instagram'ı seçin.

Sayfayı aşağı doğru çekerek Beta sürümüne katıl yazısını görene kadar devam edin.

Yazıyı gördüğünüzde Katıl butonuna basın.

20 dakika sürenin ardından tekrar "Uygulamalarım ve oyunlarım" kısmına girerek yeni gelen güncellemeyi yükleyin.

Ardından telefonunuzun Ayarlar menüsünden Gece Modu yazdıktan sonra ayarlardan modu ayarlayıp Instagram'ı karanlık modda kullanın.

INSTAGRAM KARANLIK MOD İOS İÇİN NASIL YAPILIR?

iOS kullanıcıları, eğer Instagram karanlık modu kullanmak istiyorsa aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor;