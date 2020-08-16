Kod Adı Ressam filmi konusu ve oyuncuları! Kod Adı Ressam filmi ne zaman çekildi?

Kod Adı Ressam filmi bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanacak. Efsane yapımlar arasında yer alan filmi henüz seyredemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler ekranları başına kilitlenecek. 2018 yılında vizyona giren Kod Adı Ressam filmi konusu, oyuncuları ve diğer tüm bilgilere bu başlık altından göz atarak film hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Kod Adı Ressam filmi konusu ve oyuncuları!

KOD ADI: RESSAM FİLMİ KONUSU

Hong Kong polisi, kimliğini gizleyen ve kendine "Boyacı" diyen bir suçluyu aramaktadır. Ona ulaşmak ve gerçek ismine ulaşmak için, Lee Man adında başka bir suçludan yardım istemek zorundadırlar.

KOD ADI RESSAM FİLMİ OYUNCULARI

Yun-Fat Chow (Ressam), Aaron Kwok (Lee Man), Jingchu Zhang (Yuen Man), Catherine Chau (Müfettiş Ho)

Yun-Fat Chow kimdir?

Hong Kong'un Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li gibi en tanınan aktörlerinden biridir.

Chow'un çocukluğu Hong Kong'un küçük adası Lamma Adasında yoksulluk içinde geçti. Hayatı yerel TVB televizyonuna aktör eğitimi başvurusunun kabul edildiği andan itibaren değişti.



En çok rating alan televizyon dizilerinden biri olan The Bund'dan sonra Chow'un isminin tanınması fazla uzun sürmedi. Chow, TV başarılarına başka yapımlarla devam etti. Ancak onun asıl hedefi beyaz perde idi. Düşük bütçeli birkaç filmde istediğini bulamadı. Başarı o zamanlar fazla tanınmayan bir yönetmen olan John Woo ile beraber çalıştığı bir mafya aksiyon - melodram filmi olan A Better Tomorrow,1986 filminden sonra geldi. Bu film hem Woo'ya hem de Chow Yun-Fat'a şöhreti getirecekti. Chow bu başarının ardından Tv işini bıraktı ve tamamen beyaz perdeye yöneldi. Better Tomorrow ile kazandığı imaj ile benzer kategoride filmler olan 'gun fu veya 'heroic bloodshed' gibi, veya Woo'nun yönettiği filmler olan The Killer (1989) and Hard Boiled (1992) gibi filmleri çevirdi.