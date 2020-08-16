Oblivion filminin konusu nedir? Oblivion filminin oyuncuları kimler?

2013 yapımı Oblivion filmi bu akşam ekrana gelecek. Sinemaseverler tarafından heyecanla beklenen bilim kurgu ve fantastik türündeki film, oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerinde topluyor. Bu akşam ekrana gelecek filmin başrollerini Tom Cruise ve Olga Kurylenko paylaşıyor. Peki, Oblivion filmi konusu nedir? Oblivion filminin oyuncuları kimler?

OBLİVİON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oblivion'da askeri bir yönetim biri Jack adında deneyimli bir askeri , insanoğlunun bir zamanlar "Dünya" diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla dahası yaşayan her hangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmediği sürprizler de çıkacaktır...

OBLİVİON FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?