Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'de yarışmanın ana kadrosu için seçilecek olan 16 yarışmacı için yapılan final turunda son gün heyecanı yaşandı. Yarışmanın son final turunda elenen MasterChef Walison Fonseca ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmanın izleyicileri MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte merak edilenler…

WALISON FONSECA KİMDİR? WALISON FONSECA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TV8 ekranlarındaki üçüncü sezonun yarışmacı adaylarından biri olan Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükseldi.