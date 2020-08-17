Netflix Atiye 2.sezon tarihini duyurdu! Atiye 2.sezon ne zaman, kaç bölüm?

Melisa Şenolsun'un rol aldığı yapımın yeni sezon fragmanı yayınlandı. İlk sezonu şehirden uzak dağ tepelerinde ve zaman zaman mağara içlerinde de çekilen dizi geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatıyor. Heyecan ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapımın yeni sezonu için tüm hazırlıklar sürüyor. Peki Atiye 2.sezon ne zaman, kaç bölüm? Netflix Atiye 2.sezon tarihi ne zaman?
Atiye yeni sezon yayın tarihi belli olurken kaç bölümden oluştuğu hakkında net bilgi yok. Netflix, tanıtım videosunun açıklamasında ise, #Atiye, ikinci sezonuyla 10 Eylül'de sadece Netflix'te." ifadelerini kullandı.
Atiye yeni sezonu 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Atiye'nin yeni sezon yayın tarihi için geri sayım sürüyor…
Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.
Beren Saat - Atiye
Mehmet Günsür - Erhan
Metin Akdülger - Ozan
Melisa Şenolsun - Cansu
Başak Köklükaya - Serap
Civan Canova - Mustafa
Meral Çetinkaya - Zühre
Hazal Türesan - Hannah
Cezmi Baskın - Öner
Tim Seyfi - Serdar