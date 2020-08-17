Netflix Atiye 2.sezon tarihini duyurdu! Atiye 2.sezon ne zaman, kaç bölüm?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye yeni sezonu 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Atiye'nin yeni sezon yayın tarihi için geri sayım sürüyor…

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.