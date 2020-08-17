Netflix Atiye 2.sezon tarihini duyurdu! Atiye 2.sezon ne zaman, kaç bölüm?

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Netflix 2.sezon tarihini duyurdu! ne zaman, kaç bölüm?

Dünyanın en çok tercih edilen yayın platformu Netflix dizisi 2.sezon yayın tarihi merak ediliyor. İlk sezon 8.bölümüyle ekrana gelen dizi izlenme rekorları kırarken hayranları yeni sezon için araştırmalara başlamıştı. Genç ve güzel ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alan dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Netlfix’ten gelen açıklamaya göre dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki ne zaman, kaç bölüm? tarihi ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 17.8.2020 17:16 Son Güncelleme: 17.8.2020 17:16 ABONE OL
Atiye 2.sezon ne zaman, kaç bölüm? Netflix Atiye 2.sezon tarihi ne zaman?

Melisa Şenolsun'un rol aldığı yapımın yeni sezon fragmanı yayınlandı. İlk sezonu şehirden uzak dağ tepelerinde ve zaman zaman mağara içlerinde de çekilen dizi geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatıyor. Heyecan ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapımın yeni sezonu için tüm hazırlıklar sürüyor. Peki 2.sezon ne zaman, kaç bölüm? Netflix tarihi ne zaman?

ATİYE 2.SEZON NE ZAMAN, KAÇ BÖLÜM?

yayın tarihi belli olurken kaç bölümden oluştuğu hakkında net bilgi yok. Netflix, tanıtım videosunun açıklamasında ise, #Atiye, ikinci sezonuyla 10 Eylül'de sadece Netflix'te." ifadelerini kullandı.

Atiye 2.sezon ne zaman, kaç bölüm? Netflix Atiye 2.sezon tarihi ne zaman?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

yeni sezonu 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Atiye'nin yeni sezon yayın tarihi için geri sayım sürüyor…

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Atiye 2.sezon ne zaman, kaç bölüm? Netflix Atiye 2.sezon tarihi ne zaman?

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Beren Saat -

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Meral Çetinkaya - Zühre

Hazal Türesan - Hannah

Cezmi Baskın - Öner

Tim Seyfi - Serdar

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Netflix Atiye 2.sezon tarihini duyurdu! Atiye 2.sezon ne zaman, kaç bölüm?
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