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konusu ne? filmi oyuncuları kim?

Aile komedisi filmlerinden biri olan bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2018’de vizyona giren ve ilgi gören yapımda çocuk yıldızlardan Berat Efe Parlar ve Seren Şirince başrolde yer alıyor. Filmde, Annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceraları izleyeceğiz. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla bu akşam ekrana gelecek film özellikle çocuklu ailelerin tercihi olacak. Peki konusu ne? kim?

Giriş Tarihi: 17.8.2020 17:35 ABONE OL
Bücür filmi konusu ne? Bücür filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Bücür filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk yıllardan itibaren dikkat çeken filmde Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir gibi sevilen oyuncular yer alıyor. 2018 yılında vizyona giren yapımda Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Peki Bücür filmi konusu ne? Bücür filmi oyuncuları kim?

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NE?

Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul'un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge'ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan

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Bücür filmi konusu ne? Bücür filmi oyuncuları kim?
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