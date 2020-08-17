Bu akşam ekrana gelecek olan Denizden Gelen filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk yıllarda sevilerek izlenilen yapım dram türünde izleyici karşısına çıkıyor. Daha önce izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için Denizden Gelen filmi konusu ne? Denizden Gelen filmi oyuncuları kim?

DENİZDEN GELEN FİLMİ KONUSU NE?

Göçmenlik ve uyum sorunları, başka memleketlere daha iyi yaşam koşulları maksadıyla göçen, iltica eden ya kaçak olarak hayatları pamuk ipliğine bağlı yaşayan gariban insanların hikayesinin aktarıldığı filmde Halil, babasının zoruyla polis olan birisidir. Görev esnasında Halil şüphelendiği bir Afrikalı göçmenin ölümüne yol açar. Olayın vicdani sorumluluğu,intihara teşebbüs ve babasıyla sorunlu bir ilişki Halil'i kendi dünyasına hapseder. Jordan annesiyle birlikte başladığı yolculuğu Yunanistan'da buluşacağı babasıyla İngiltere'de sonlandıracaktır. Bu haftalar sürecek olan kaçak yolculuktur. Jordan babasına ulaşmadan önce son durağı Dalyan'dır. İşte Jordan ve Halil'in yolları tam da bu noktada kesişir. Denizden Gelen, dünyanın temel problemlerinden biri haline gelen kaçak göçmenler sorununu işlerken önyargıların sevgi ve fedakarlıkla aşılabileceğinin mesajını iletme kaygısı güdüyor.

DENİZDEN GELEN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Onur Saylak, Sümer Tilmaç, Ahu Türkpençe