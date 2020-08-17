Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor, saat kaçta? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman?

22 Mayıs tarihinde sezon finali yapan Gelinim Mutfakta yeni sezona bomba gibi geliyor. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan programda birbirinden iddialı gelinler belirlenen yemeği kendilerine ayrılan sürede yapmaya çalışacak. Yeni sezonda Fatih Ürek de tadım ve puanlama yapacak. Mutfakta tüm dengeler değişecek. Programın sıkı takipçileri yeni sezon yayın tarihini ve saatini merak etmeye başladı. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman, saat kaçta?

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezona yeni yarışmacılar ve dekoruyla ekrana gelecek olan Gelinim Mutfakta 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.15'de Kanal D'de yayınlanacak.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Gelinlerin işi artık daha da zor olacak. Çünkü bu sezon kayınvalidelerin yanı sıra Fatih Ürek de tadım ve puanlama yapacak. Mutfakta tüm dengeler değişecek.

Gelinim Mutfakta'da birbirinden iddialı gelinler belirlenen yemeği kendilerine ayrılan sürede yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak yakasına bir çeyrek altın takacak. Beş günün sonunda haftanın birincisi olan gelin beş altın bileziği koluna takmayı hak edecek. En düşük puanı alan gelin ise hayallerine veda edecek.