Gençliğim Eyvah 10.bölüm fragmanı yayınlandı! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?

Ekranların en çok izlenen dizisi Gençliğim Eyvah 10.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Cengiz Bozkurt (Arif Asmalı), Levent Ülgen (Zekeriya Bozoğlu), Günay Karacaoğlu (Hacer Asmalı) gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi aşk, komedi ve birçok türü izleyenlerini bir arada sunuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 10.bölümde Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. İşte, Gençliğim Eyvah 10.bölüm fragmanı ve Gençliğim Eyvah son bölümde yaşananlar…

GENÇLİĞİM EYVAH 10.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu işin peşini bırakmayacaklar!"

Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?

Gençliğim Eyvah 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Çağla'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.