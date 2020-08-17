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kimdir? ana kadro yarışmacısı Gülşah Suna , nereli?

Önceki sezon da yarışmaya katılan Gülşah, bu yıl son 16’da şampiyonluk için ter döküyor! ’de son on altı heyecanı başladı. Yarışmanın takipçileri, MasterChef’teki puanlamaların yanı sıra, yarışmacıların hayatları ile ilgili de araştırma yapıyorlar. Bu yarışmacılardan bir tanesi de Gülşah. Peki, MasterChef Gülşah kimdir, nereli ve ? İşte, MasterChef’te birincilik için yarışan  hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 20:06 ABONE OL
Gülşah Suna kimdir? Masterchef ana kadro yarışmacısı Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?

On beşinci ana kadro yarışmacısı 'te oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef 'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de Gülşah Kilityalı… Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken MasterChef Gülşah'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Gülşah Suna kimdir? Bu başlık altında, MasterChef Gülşah hakkında merak edilenler yer alıyor.

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.

Gülşah Suna kimdir? Masterchef ana kadro yarışmacısı Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?

'de şansını bir kez daha deneyen "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.

Gülşah Suna kimdir? Masterchef ana kadro yarışmacısı Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?

, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, 'te ikinci tura geçmeyi başardı.

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Gülşah Suna kimdir? Masterchef ana kadro yarışmacısı Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?
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