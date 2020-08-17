Gülşah Suna kimdir? Masterchef ana kadro yarışmacısı Gülşah Suna kaç yaşında, nereli?

On beşinci ana kadro yarışmacısı MasterChef'te Gülşah Suna oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef Türkiye'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de Gülşah Kilityalı… Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken MasterChef Gülşah'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Gülşah Suna kimdir? Bu başlık altında, MasterChef Gülşah hakkında merak edilenler yer alıyor.
MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.
MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.
Gülşah Suna, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.