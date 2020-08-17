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kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı nereli?

Geçtiğimiz gün ekrana gelen son bölümde ana kadro yarışmacıları açıklandı. Yarışmacılar arasında bir sonraki tura geçerek 16 kişilik dev kadroya katılma hakkına Kamit’te sahip oldu. Uzun ve zorlu mücadelenin ardından jüri oylamasıyla üst tura geçen ’nin hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Yarışmanın ilk gününden bugüne dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan kimdir, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; , kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 17.8.2020 14:31 ABONE OL
Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Ayyüce Kamit nereli?

2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümleri ekrana gelmeye devam ederken 16 kişilik dev kadroya katılma hakkı kazanan Masterchef Kamit dikkat çekiyor. Rekabet ve heyecanın bir an olsun eksilmediği programda 4 yıldır aşçılık yapan yarışmacı hazırladığı sunumla diğer yarışmacılara geçen Ayyüce hayatı, yaşı gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı nereli?

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, MasterChef türkiye seçmelerinde 40 dakikalık sürede Fransız soğan çorbası yemeği ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den evet oyu alarak, ana kadroya dahil oldu. Aslen Sakaryalı olan 24 yaşındaki Ayyüce Kamit, yaklaşık 4 yıldır aşçılık yapmaktadır.

Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Ayyüce Kamit nereli?

AYYÜCE KAMİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Sakaryalı olan 24 yaşındaki Kamit, yaklaşık 4 yıldır aşçılık yapmaktadır. Yemek yapmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini belirten yarışmacı kendini geliştirmek ve daha iyi tecrübeler kazandıracağı düşüncesiyle 'e katılma kararı aldığını aktarmaktadır.

Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Ayyüce Kamit nereli?

Yapılan 40 dakikalık yarışmada ortaya koyduğu Fransız soğan çorbası yemeği ile Danilo, Mehmet ve Somer şeften evet oyu alarak son 16 kişi arasında yer almaya hak kazanmıştır.

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Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Ayyüce Kamit nereli?
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