Masterchef 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümleri ekrana gelmeye devam ederken 16 kişilik dev kadroya katılma hakkı kazanan Masterchef Ayyüce Kamit dikkat çekiyor. Rekabet ve heyecanın bir an olsun eksilmediği programda 4 yıldır aşçılık yapan yarışmacı hazırladığı sunumla diğer yarışmacılara geçen Ayyüce hayatı, yaşı gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef ana kadro yarışmacısı Ayyüce Kamit nereli?

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, MasterChef türkiye seçmelerinde 40 dakikalık sürede Fransız soğan çorbası yemeği ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den evet oyu alarak, ana kadroya dahil oldu. Aslen Sakaryalı olan 24 yaşındaki Ayyüce Kamit, yaklaşık 4 yıldır aşçılık yapmaktadır.