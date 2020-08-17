Masterchef Celal kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

Celal Sarıgül son 16'da! TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef Türkiye'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de Celal Kilityalı… Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken MasterChef Celal'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kimdir? Bu başlık altında, MasterChef Celal hakkında merak edilenler yer alıyor.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor.