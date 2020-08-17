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kimdir? yarışmacısı Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

'den dikkat çeken performans! ’de son on altı heyecanı başladı. Yarışmanın takipçileri, MasterChef’teki puanlamaların yanı sıra, yarışmacıların hayatları ile ilgili de araştırma yapıyorlar. Bu yarışmacılardan bir tanesi de Celal. Peki, MasterChef Celal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, MasterChef’te birincilik için yarışan Celal Sarıgül hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 19:54 Son Güncelleme: 17.8.2020 20:09 ABONE OL
Masterchef Celal kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

Celal Sarıgül son 16'da! TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef 'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de Celal Kilityalı… Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken 'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kimdir? Bu başlık altında, MasterChef Celal hakkında merak edilenler yer alıyor.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor.

Masterchef Celal kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

CELAL SARIGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor. 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle iddiasını ortaya koydu

Masterchef Celal kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

Yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yaptığını söyleyen Celal Sarıgül'ün Instagram hesabında binlerce takipçisi bulunuyor. Kendi adı ve soyadıyla Instagram hesabını kullanıldığı bilinen Celal Sarıgül, yarışmasında en iyi şef olmak için şeflerden ders alıyor.

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Masterchef Celal kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?
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