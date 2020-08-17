Masterchef Celal kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

Celal Sarıgül son 16'da! TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef Türkiye'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de Celal Kilityalı… Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken MasterChef Celal'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Celal Sarıgül kimdir? Bu başlık altında, MasterChef Celal hakkında merak edilenler yer alıyor.
MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor.
MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle iddiasını ortaya koydu
Yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yaptığını söyleyen Celal Sarıgül'ün Instagram hesabında binlerce takipçisi bulunuyor. Kendi adı ve soyadıyla Instagram hesabını kullanıldığı bilinen Celal Sarıgül, MasterChef Türkiye yarışmasında en iyi şef olmak için şeflerden ders alıyor.