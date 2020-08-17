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kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Masterchef Duygu Acarsoy nereli, hesabı ne?

Masterchef 2020 Türkiye'de ana kadro belli oldu ve büyük heyecan başlıyor. Ana kadroya seçilen yarışmacılardan birisi de Duygu Acarsoy durumunda. Mutfağa girme hikayesi oldukça ilginç olan yarışmacı, el becerisi ile dikkatlerin odağı hâline geldi. Bu noktada, 'nun hayatı, yaşı, memleketi, memleketi ve hesabı da merak konusu oldu. Peki, 2020 Masterchef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Instagram hesabı ne? Yarışmacının biyografisi haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 17:04 ABONE OL
Masterchef Duygu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Masterchef Duygu Acarsoy nereli, Instagram hesabı ne?

Masterchef 2020 Türkiye'de heyecan başlıyor. Masterchef ana kadrosu belli olurken belli yarışmacılar da şimdiden ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Duygu Acarsoy durumunda. Mutfakta sergilediği tavırların yanı sıra geçmişte yaşadıkları ile dikkatleri üzerine toplayan 'nun hayatı, yaşı, hesabı ve mesleği merak konusu oldu.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yarışmacının ana kadroda yer alması ile beraber, '2020 Masterchef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Masterchef Duygu'nun hayatı, memleketi, yaşı, Instagram hesabı ve diğer birçok bilgi şu şekilde;

Masterchef Duygu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Masterchef Duygu Acarsoy nereli, Instagram hesabı ne?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

Masterchef Duygu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Masterchef Duygu Acarsoy nereli, Instagram hesabı ne?

Yarışmacının hesabının adı @dacarsoy'dur ve 10 bin takipçisi bulunmaktadır.

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Masterchef Duygu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Masterchef Duygu Acarsoy nereli, Instagram hesabı ne?
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