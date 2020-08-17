MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has 2020 MasterChef şampiyonluğu için yarışıyor!

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kimdir? Ebru Has 2020 MasterChef şampiyonluğu için yarışıyor!

Ebru'dan dikkat çeken yemek performansı! MasterChef 'de son on altı heyecanı başladı. Yarışmanın takipçileri, MasterChef'teki puanlamaların yanı sıra, yarışmacıların hayatları ile ilgili de araştırma yapıyorlar. Bu yarışmacılardan bir tanesi de . Peki, MasterChef Ebru kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, MasterChef'te birincilik için yarışan Ebru Has hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 21:56 Son Güncelleme: 17.8.2020 21:56 ABONE OL
MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef şampiyonluk için yarışıyor!

TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef 'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de … Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken Ebru'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Yarışmayı izleyenlerin merakla araştırdığı yemeklerde de en başarılı performansı ortaya koyan Ebru oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Ebru Has kimdir? Bu başlık altında, MasterChef Ebru hakkında merak edilenler yer alıyor.

EBRU HAS KİMDİR?

Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.

MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef şampiyonluk için yarışıyor!

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

29 Temmuz 2020 tarihli 'de üçlü düelloların ilk grubunda , Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Meksika'nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı.

MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef şampiyonluk için yarışıyor!

İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim oldu ve böylece 'te final turuna kaldı.

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MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has 2020 MasterChef şampiyonluğu için yarışıyor!
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