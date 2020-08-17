MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has 2020 MasterChef şampiyonluğu için yarışıyor!

TV8 ekranlarında yayınlanan MaskerChef Türkiye'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri de Ebru Has… Konuşma tarzı ve performansıyla izleyenlerin ilgisini çeken MasterChef Ebru'un hayatı, yarışmanın takipçileri için zaman zaman merak konusu oluyor. Yarışmayı izleyenlerin merakla araştırdığı yemeklerde de en başarılı performansı ortaya koyan Ebru oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Ebru Has kimdir? Bu başlık altında, MasterChef Ebru hakkında merak edilenler yer alıyor.

EBRU HAS KİMDİR?

Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.