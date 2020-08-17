Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Masterchef ana kadro yarışmacıları açıklandı. 16 kişilik dev kadroda yer alan isimlerden birisi de Masterchef Esra Tokelli oldu. Heyecan ve rekabetin hız kesmediği programda ana kadroda yer alan isimlerin hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; Masterchef Esra kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi.