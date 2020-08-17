Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Masterchef ana kadro yarışmacıları açıklandı. 16 kişilik dev kadroda yer alan isimlerden birisi de Masterchef Esra Tokelli oldu. Heyecan ve rekabetin hız kesmediği programda ana kadroda yer alan isimlerin hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; Masterchef Esra kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi.
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli yemek yapmayı çok sevdiğini, zamanın büyük çoğunluğunu mutfakta geçirdiğini belirterek yarışmaya katılma kararı aldığını söylemektedir. Fransız mutfağına has bir tostu 20 dakikada hazırlayarak jürinin onayını almasıyla bir üst tura çıkmaya hak kazandı. İddialı yarışmacı MasterChef Esra Tokelli imzalı önlüğü almak istediğini söylemektedir.
Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.