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kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken yarışmacılardan Tokelli dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Programın yayınlanan son bölümünde jüriden geçer not alarak 16 kişilik dev kadro isimleri açıklanıyor. Açıklanan isimler arasında yer alan hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 17.8.2020 16:29 ABONE OL
Masterchef Esra kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Masterchef ana kadro yarışmacıları açıklandı. 16 kişilik dev kadroda yer alan isimlerden birisi de Masterchef Tokelli oldu. Heyecan ve rekabetin hız kesmediği programda ana kadroda yer alan isimlerin hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi.

Masterchef Esra kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ESRA TOKELLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tokelli yemek yapmayı çok sevdiğini, zamanın büyük çoğunluğunu mutfakta geçirdiğini belirterek yarışmaya katılma kararı aldığını söylemektedir. Fransız mutfağına has bir tostu 20 dakikada hazırlayarak jürinin onayını almasıyla bir üst tura çıkmaya hak kazandı. İddialı yarışmacı imzalı önlüğü almak istediğini söylemektedir.

Masterchef Esra kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim oldu.

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Masterchef Esra kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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