Masterchef Furkan kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef yarışmacısı Furkan Yalçın ne iş yapıyor?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Masterchef ana kadro yarışmacıları açıklandı. Dev kadroda yer alan isimlerden birisi de Masterchef Furkan Yalçın oldu. Heyecan ve rekabetin hız kesmediği programda ana kadroda yer alan isimlerin hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; Masterchef Furkan kimdir? 2020 Masterchef yarışmacısı Furkan Yalçın kaç yaşında, ne iş yapıyor?

FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başarmıştı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler.

Furkan Yalçın final turunda da başarı sağlayarak ilk 16 yarışmacı arasında yerini aldı.

FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?

Furkan Yalçın üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.